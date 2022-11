Vincent Bruins

Sebastian Vettel gaat na de Grand Prix van Abu Dhabi met pensioen. Hij kwalificeerde zich vandaag als negende en evenaart daarmee zijn beste startpositie van dit seizoen. Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll is er echter nog niet zo zeker van dat dit echt het einde is voor Vettel als Formule 1-coureur.

Vettel zal voor de vijfde maal in 2022 een Grand Prix vanaf de negende positie aanvangen. De viervoudig wereldkampioen deed dat al in Monaco, Azerbeidzjan, Japan, Brazilië en nu dus ook op het circuit van Yas Marina in de Verenigde Arabische Emiraten. Het lukte Stroll niet om door te gaan naar Q3 en kwalificeerde zich als veertiende. De Canadees is veel bezig met het vertrek van Vettel. Hij wenst hem het allerbeste, maar het zou hem niets verbazen, als Vettel toch in de toekomst nog terugkeert.

Van gedachten veranderen

"Hij doet gewoon zijn ding zoals altijd," vertelde Stroll aan onder andere GPFans. "Voor hem is dit gewoon als ieder andere race weekend. Natuurlijk ben ik blij voor hem. Hij heeft een goede dag gehad en dit is zijn laatste kwalificatie... Alhoewel, je weet het maar nooit. Je moet nooit zeggen dat het zijn laatste is. Op een dag kan hij zomaar terug zijn. We hebben het vaker gezien in het verleden. Kijk bijvoorbeeld naar Fernando [Alonso], dat soort coureurs. Ze zitten thuis naar de races te kijken en dan kunnen ze nog wel eens van gedachten veranderen. We zullen zien wat hij gaat doen. Hoe dan ook ben ik blij dat hij er nog steeds plezier uit haalt en dat hij geniet van hoe de auto aanvoelt dit weekend."

