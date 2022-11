Jeen Grievink

Vrijdag 18 november 2022 09:39

De Formule 1-coureurs beginnen dit weekend aan hun laatste Grand Prix van het seizoen. Voor Sebastian Vettel wordt het zelfs de laatste race van zijn carrière. Om het seizoen passend af te sluiten en Vettel nog eenmaal in het zonnetje te zetten, gingen de coureurs gisteren gezamenlijk uit eten in Abu Dhabi.

In aanloop naar de race in het emiraat, kwamen de coureurs gisterenavond bijeen in een luxueus restaurant om het einde van het seizoen te vieren. Ook werd Vettel in het zonnetje gezet, want de Duitser sluit na dit weekend zijn carrière in de Formule 1 af. De viervoudig wereldkampioen houdt het op 35-jarige leeftijd voor gezien en gaat meer tijd doorbrengen met zijn familie en vrienden. Zijn stoeltje bij Aston Martin wordt volgend seizoen overgenomen door Fernando Alonso, die voor komend weekend een speciale helm heeft laten ontwerpen om Vettel te eren.

F1-coureurs genieten van avondje uit ter ere van Vettel

De coureurs hebben zich gisterenavond goed vermaakt, zo blijkt uit diverse berichten op social media. "Om samen te komen en het leven en de geweldige carriere van Seb in de Formule 1 te vieren, is echt een avond om nooit te vergeten", zo schrijft Hamilton op Instagram. "Een geweldige avond met de rest van de jongens om Seb's laatste race te vieren. Proost", zo vult George Russell aan. "Dit was een leuke avond, #DankeSeb", laat Alonso weten. "Geweldig diner, met een aantal geweldige verhalen. Bedankt jongens en een fijn pensioen Seb", aldus Sergio Pérez.

Veel coureurs hoeven niet bang te zijn voor kater tijdens VT1

Door menig coureur zal er zeker een borreltje gedronken zijn, want zij hoeven niet te rijden tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Voor de oefensessie in de Verenigde Arabische Emiraten wordt een blik rookies opengetrokken. Ook Max Verstappen zal niet in actie komen. De Nederlander laat zich voor de eerste vrije training vervangen door Liam Lawson. Eerder in het seizoen stond Pérez ook al een keer zijn stoeltje af, destijds aan Jüri Vips.