Toto Wolff hunkert met Mercedes al het hele seizoen naar de eerste overwinning en opmerkelijk genoeg kwam die zege tijdens dat ene weekend in Brazilië dat de Oostenrijker niet aanwezig was in de paddock. Tóch kon de Oostenrijker het juist wel waarderen dat hij er niet bij was, omdat het nu vooral om het team ging en niet om Wolff zelf.

In São Paulo wist het team van Mercedes na een seizoen lang zwoegen en de W13 leren begrijpen toch nog een kleine kers op het lastige jaar te zetten door een ijzersterke één-twee te boeken op het circuit van Interlagos. George Russell kwam als eerste over de streep, met Lewis Hamilton in zijn kielzog. Het gebeurde in een weekend waarin Wolff wegens andere verplichtingen niet aanwezig was in de paddock en dus kreeg hij in Abu Dhabi daar vragen over.

Spijt?

Opmerkelijk genoeg vond de teambaas het juist wel fijn om niet op locatie te zijn. "Ik heb een aantal interessante emoties meegemaakt. Ik moest naar het Midden-Oosten voor een meeting, maar het team was geweldig. Ik kon via de intercom gewoon aan de pitmuur spreken, zelfs tegen de coureurs. Ik heb geprobeerd om een stapje terug te doen. Toen de race afgelopen was zei Susie [Wolff] tegen mij dat ik vast en zeker spijt had dat ik er niet was. Eigenlijk was het het tegenovergestelde."

Andere mannen stonden op

De Oostenrijker legt uit waarom dat zo was. "Ik voelde mij zó trots op het team. Ik neem normaal gesproken zoveel tijd in de spotlight in met de media en zo. Nu was ik er niet en dat betekende dat het vooral om het team ging. Het was Shov [Andrew Shovlin] met Bradley [Lord] en James Vowles. Ik was zó trots dat het om het team ging en dat het niet zoals altijd om mij ging. Een raar gevoel dat ik niet had verwacht", besluit de teambaas.