Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 19 november 2022 11:03 - Laatste update: 11:10

FIA-president Mohammed Ben Sulayem ontkent stellig dat de FIA een voorkeur heeft voor het team van Mercedes. Daarnaast benadrukt hij dat het uitlekken van informatie er in de Formule 1 bij hoort en dat hij zich daarom geen zorgen maakt.

Het team van Red Bull heeft de afgelopen periode regelmatig haar zorgen geuit over een mogelijk datalek binnen de FIA. Dit heeft alles te maken met het uitlekken van informatie rondom het budgetplafond. Nog voordat de FIA met een officieel statement kon komen, was er al vertrouwelijke data over schendingen van het kostenplafond door Red Bull en Aston Martin uitgelekt naar de concurrentie. Red Bull-teambaas Christian Horner zag het uitlekken van die informatie als een kwalijke zaak: "De beschuldigingen die in Singapore gedaan werden waren heel verontrustend voor het hele team, onze partners en iedereen die wat te maken heeft met Red Bull. Elke vorm van lekken is enorm zorgwekkend dus we verwachten dat er gehandeld gaat worden."

Er werd veelvuldig gewezen naar Shaila-Ann Rao, de voormalig Mercedes-advocaat die eerder dit jaar aangesteld is als Interim Secretary General binnen de FIA. Haar aanstelling kon destijds op een hoop kritiek rekenen vanwege haar nauwe banden met Mercedes. Ben Sulayem benadrukt echter dat zij totaal geen persoonlijke voorkeur heeft voor Mercedes. Ook reageert hij stellig op de geruchten dat ze binnenkort zou moeten terugtreden. "Haar functie is Interim Secretary General en wat betekent interim?", wordt Ben Sulayem geciteerd door Motorsport.com.

"Shaila-Ann heeft me enorm veel gesteund", vervolgt hij. "Je ziet haar intelligentie als het gaat om het nemen van grote beslissingen. Ik zal heel eerlijk tegen je zijn, en ik zal mijn mening verdedigen. Wat betreft Shaila-Ann waren er veel beschuldigingen dat ze voornamelijk een Mercedes-supporter zou zijn. Maar in de realiteit, toen de straffen [rondom het kostenplafond] bekend waren, zei ze dat het een beetje hard van me was. Ik keek en zei: 'Mijn god, er is iemand die haar ervan beschuldigd om voor Mercedes te zijn, terwijl ze tegen mij zegt dat het [de straf] hard is voor Red Bull.'"

FIA maakt zich geen zorgen over datalek

Gevraagd of de FIA zich zorgen maakt over de lekken, verklaart Ben Sulayem dat het onverwacht vrijgeven van informatie iets is dat binnen de Formule 1 gebruikelijk is. Wat dat betreft was het lek rondom de budgetcap voor hen dan ook niets bijzonders. "Toen het uitlekte, waren we in Oostenrijk. We hadden de vergadering van de F1 Commission en terwijl we erover spraken, was het al in het nieuws. Het is soms frustrerend, want voordat je klaar bent met je vergadering is er al iets uitgelekt."