Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 09:31 - Laatste update: 09:32

Op de vrijdag in Abu Dhabi was er een hoop te doen rondom de toekomst van Daniel Ricciardo. Helmut Marko kondigde eerst trots het afronden van de deal met de Australiër aan, waarna hij even later zijn keutel weer introk om te melden dat er nog niks officieel is getekend. Christian Horner heeft nu uitsluitsel gegeven hoe het precies zit op de persconferentie voor teambazen.

Eerder op de vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Ricciardo vanaf 2023 terugkeert bij het team van Red Bull. De Australische coureur gaat na dit seizoen niet meer door bij McLaren en dus moest hij op zoek naar een nieuw avontuur. Volgens uitspraken van Marko bij Sky Deutschland waren de geruchten die de laatste weken steeds vaker de kop opstaken waar en hij leek dan ook te bevestigen dat Ricciardo vanaf 2023 aan de slag ging als testcoureur voor het Oostenrijkse team.

Artikel gaat verder onder video

Terugkomen op eerdere woorden

Later moest de Oostenrijker daar weer een soort van op terugkomen, toen hij op Servus TV aangaf dat er nog niks besloten was en er nog niks uit de gesprekken gekomen is. Kortom: verwarring alom rondom de toekomst van de goedlachse Australiër. Wegens tegenvallende resultaten bij het team van McLaren, besloot de leiding van de Britse renstal om Ricciardo aan de kant te schuiven ten faveure van zijn jongere landgenoot, Oscar Piastri.

Horner geeft uitleg

Dit weekend werkt Ricciardo in ieder geval zijn voorlopig laatste Formule 1-race af tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, maar hij wordt dus hevig gelinkt aan Red Bull. Zaterdagochtend gaf Horner opheldering over te toch wat verwarrende zaak. "Nou, we hebben hem nog niet weten te contracteren, maar Helmut heeft het in al zijn enthousiasme wel aangekondigd! Ik denk dus dat Daniel zich volgend jaar bij ons zal gaan voegen, tenzij hij ervoor kiest om het contract niet te ondertekenen", klinkt het helder. Afwachten op de keuze van Ricciardo dus.