Verstappen prijst Lawson voor 'rustige en stabiele' sessie in Abu Dhabi

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 19 november 2022 10:02 - Laatste update: 10:07

Max Verstappen prijst Liam Lawson voor zijn "rustige en stabiele" optreden tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Daarnaast blikt de Nederlander met een goed gevoel vooruit op de rest van het raceweekend in Abu Dhabi.

Lawson mocht dit seizoen al twee keer eerder in actie komen tijdens een vrije training namens het team van AlphaTauri, in het kader van de verplichte rookie-test. Sinds dit seizoen zijn de Formule 1-teams namelijk verplicht om minimaal twee keer per jaar een rookie in te zetten tijdens een vrije training op vrijdag. Oorspronkelijk had Jüri Vips de vrije training op het Yas Marina-circuit voor zijn rekening moeten nemen voor Red Bull Racing. Hij werd eerder dit jaar echter uit zijn rol als test- en ontwikkelingscoureur ontheven vanwege racistische uitlatingen op Twitch. Lawson mocht daarom voor de derde keer dit seizoen in een Formule 1-wagen stappen. De 20-jarige coureur wist tijdens zijn eerste uitstapje in de Red Bull indruk te maken en was slechts twee tienden langzamer dan Sergio Pérez.

Tijdens de tweede vrije training mocht Verstappen weer plaatsnemen in zijn eigen bolide, waarbij hij de snelste tijd van de dag op het bord wist te zetten. "Het was oké, om eerlijk te zijn. Ik denk dat de auto in de juiste window zat", reageert hij na afloop. Hij heeft daarbij ook nog een paar lovende woorden over voor Lawson. "Liam deed het goed in VT1, hij was kalm en stabiel en dat is alles wat we willen. In VT2 hadden we geen echte problemen. De auto zat in een goede window, we hebben een paar dingen uitgeprobeerd en tijdens de long-runs deed de auto het redelijk goed."

Red Bull weer aan de top

Red Bull heeft een lastig weekend achter de rug in São Paulo, waarbij het team uiteindelijk genoegen moest nemen met een vijfde en zesde plek. Gevraagd of het team weer klaar is om mee te vechten tegen Mercedes antwoordt hij: "Dat zou het geval moeten zijn. Ik ben gewoon heel blij met hoe die sessie voor mij is gegaan. Je probeert altijd een paar dingen te vinden, maar over het algemeen was het goed."