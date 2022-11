Brian Van Hinthum

Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat Helmut Marko bevestigd had dat Daniel Ricciardo vanaf 2023 terug zou keren als reservecoureur bij Red Bull. Dat lijkt door latere opmerkingen nog niet helemaal in kannen en kruiken. Toch blijven ze in gesprek en Damon Hill denkt dat het zomaar uiteindelijk een Formule 1-stoeltje voor de Australiër op kan leveren.

Eerder op de vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Ricciardo vanaf 2023 terugkeert bij het team van Red Bull. De Australische coureur gaat na dit seizoen niet meer door bij McLaren en dus moest hij op zoek naar een nieuw avontuur. Volgens uitspraken van Marko bij Sky Deutschland waren de geruchten die de laatste weken steeds vaker de kop opstaken waar en hij leek dan ook te bevestigen dat Ricciardo vanaf 2023 aan de slag ging als testcoureur voor het Oostenrijkse team.

Voorste rij voor Ricciardo

Later trok Marko die opmerkingen weer wat recht en gaf hij aan dat er nog een deal is. Damon Hill sprak bij Sky Sports alvast over de potentiële samenwerking en de oud-wereldkampioen denkt dat het een goede stap voor Ricciardo is, die hem uiteindelijk zelfs het stoeltje naast Max Verstappen kan opleveren. "Het kan best interessant worden. Zeker als je kijkt naar de problemen die er mogelijk zijn tussen Max en Sergio. Stel dat er uiteindelijk iemand over de schreef gaat en er een ruzie ontstaat, dan zit Daniel Ricciardo op de voorste rij", zegt Hill.

Slechter wordende relatie

De Britse analist vervolgt: "Het is zijn thuis. Hij is Red Bull een hoop verschuldigd, dus hij zal dat graag willen terugbetalen. Hij kan zich in een hele goede positie vinden, hij heeft een hoop geleerd op andere plekken. Het kan zo zijn dat je een stuk beter bent geworden nadat je op andere plekken bent geweest en dan terugkeert naar waar je begonnen bent. Ik ben er vrij zeker van dat Sergio's contract waterdicht is en hij daar nog wel even blijft, maar als de relatie verslechtert, kan het soms onwerkbaar worden. We gaan ervan uit dat Max een hoop macht binnen het team heeft", besluit hij.