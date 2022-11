Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 november 2022 14:52

Ondanks dat Max Verstappen de Grand Prix van São Paulo niet wist te winnen, was hij toch wel de meest opvallende coureur van de middag. De Nederlander baarde opzien door het hele gebeuren met Sergio Perez, maar kwam vroeg in de race ook in botsing met Lewis Hamilton. Olav Mol en Robert Doornbos begrijpen niks van de straf voor de Nederlander.

De Grand Prix van São Paulo werd een memorabele rit op het circuit van Interlagos. Verstappen kwam vroeg in de race voor het eerst sinds lange tijd weer eens tot crashen met Hamilton. De Nederlander en de Brit gingen samen de eerste bocht in en de heren kwamen er niet helemaal zonder kleerscheuren uit. Voornamelijk Verstappen kwam belabberd uit de strijd: hij moest naar binnen en kreeg daarnaast ook nog eens een straf van vijf seconden aan zijn broek.

Vreemde straf?

Doornbos kan in het Race Café weinig begrip opbrengen voor de beslissing van de wedstijdleiding. "Bij die camera die van achter denk je 'wat doet Max daar?' Bij die camera onboard zie je dat het makkelijk kan. Lewis pakt gewoon de racelijn, die wil gewoon zijn apex halen, terwijl hij instinctief wel weet dat Max er nog zit. Dan zitten ze ineens wél naast elkaar. Max kleurde gewoon nog binnen de lijntjes. Het is niet zo dat Max zó veel risico nam dat hij all-in ging, maar hij kon nergens meer naartoe. Als Lewis dan de deur sluit, is het gewoon klaar. Dan vind ik dat de stewards wel heel snel waren met het uitdelen van de straf", zegt hij.

Weinig begrip van Mol

Hij krijgt bijval van Mol: "Er valt voor allebei wat te zeggen [qua schuldige]." Waar Mol zich meer aan irriteerde, was de manier hoe de wedstrijdleiding tot de beslissing is gekomen, zoals vermeld in het officiële document. "Wat ik weer heel bijzonder vind. Ze hebben een video van several angles, snap ik. Onboard camera's snap ik ook, maar komt 'ie aan: CCTV. Dat zijn die veiligheidscamera's! Flikker nou toch op joh. Hou het nou gewoon bij wat de wereld ziet. En de wereld ziet dit niet.