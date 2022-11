Jan Bolscher

Maandag 14 november 2022 14:15

Will Buxton heeft via Twitter behoorlijk hard uitgehaald naar Max Verstappen. De verslaggever namens de Formule 1 zelf begrijpt niet dat de Nederlander zijn teammaat niet voorbij liet in Brazilië, en spreekt van "droevige en egoïstische kortzichtige hatelijkheid."

Verstappen kreeg in de slotfase van de race op Interlagos de opdracht van zijn team om de zesde plaats af te staan aan teammaat Sergio Pérez. De Mexicaan is met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plaats in het wereldkampioenschap en dus kan ieder punt doorslaggevend zijn. Verstappen is al kampioen en vecht in die zin nergens meer voor, maar de Limburger gaf geen gehoor aan de oproep: "Je moet mij dit niet meer vragen, is dat duidelijk? Je weet mijn redenen. Ik heb je mijn redenen [om het niet te doen, red.] gegeven en daar sta ik achter", klonk het over de boordradio.

Artikel gaat verder onder video

Rekening vereffenen

De tweevoudig wereldkampioen was van mening dat er nog een rekening vereffend moest worden van eerder dit seizoen. Vermoedelijk het raceweekend in Monaco, waar Pérez naar verluidt bewust crashte tijdens de kwalificatie waardoor Verstappen niet meer aan een snelle ronde kon beginnen. Verstappen zelf wilde niet ingaan op de specifieke reden achter zijn besluit: "Als we naar Abu Dhabi gaan en Sergio heeft de punten nodig om voor Charles te eindigen dan doen we dat, maar het is belangrijk dat dit nu eerst is uitgepraat", klonk het enigszins geheimzinnig na afloop.

Felle reactie Buxton

Hoe de vork ook in de steel mag zitten, de actie van Verstappen heeft een stortvloed aan reacties teweeg gebracht. Zo heeft ook Buxton zijn mening geventileerd via social media: "Als, en dit is een grote als, dit te maken heeft met Monaco, had het team dit al op moeten lossen", begint hij. "Het zou besproken en opgelost moeten zijn. Verstappen zou er overheen moeten zijn. En gezien hoe het seizoen is verlopen zou zijn focus volledig op het teambelang moeten liggen."

De Brit vervolgt: "Red Bull heeft nog nooit een ééntweetje in het coureurskampioenschap behaald. Dat is nu hun doel. Zijn besluit gisteren om het team niet te helpen in dat verlangen getuigde van prikkelbaarheid en een droevige en egoïstische kortzichtige hatelijkheid. Hij is nog niet de complete racer, noch de talisman die ze nodig hebben. Veel te leren", leest het.

Red Bull has never had a 1-2 in the drivers championship. That’s now their stated aim. His refusal to help them in that desire yesterday showed petulance and a sad and selfish short sighted spitefulness. He’s not the complete racer yet. Nor the talisman they need. Much to learn. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) November 14, 2022