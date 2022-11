Hier kijk je vanavond gratis naar de Grand Prix van São Paulo op televisie

Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 18:15 - Laatste update: 18:16

De Grand Prix van São Paulo in Brazilië is vanavond ook te bekijken voor mensen die geen abonnement hebben bij bijvoorbeeld Viaplay of F1 TV. RTL Duitsland zendt de race namelijk gratis uit op televisie. De zender van onze oosterburen is bij Ziggo te vinden op kanaal 58 en bij KPN op kanaal 46.

Alle raceliefhebbers die niet beschikken over een abonnement om de Formule 1-uitzendingen live te kunnen bekijken, kunnen vanavond hun hart ophalen. RTL Duitsland zendt de Grand Prix van São Paulo in Brazilië gratis uit. Het is niet de eerste keer dat de Duitse tak van RTL een Grand Prix vrij toegankelijk maakt dit seizoen. Eerder deed men dit al met de races op Imola, Silverstone en Zandvoort. RTL Duitsland is ook bij Nederlandse kabelaanbieders te bekijken en dus is dit goed nieuws voor iedereen die geen abonnement heeft.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van São Paulo gratis kijken vanuit Nederland

De race op Autódromo José Carlos Pace, kortweg Interlagos, belooft bijzonder spannend te worden met twee Mercedessen op de eerste startrij en Max Verstappen vanaf plek drie. De Nederlander zal - met de Sprint Race van gisteren nog vers in het achterhoofd - boven zichzelf moeten uitstijgen, wil hij er in Brazilië met de zege vandoor gaan. Wil jij dit spektakelstuk via RTL Duitsland gratis aanschouwen, dan zap je op Ziggo naar kanaal 58 of bij KPN naar kanaal 46. Bij Telfort en XS4ALL is dit eveneens kanaal 46. T-Mobile heeft deze zender op kanaal 397 zitten.