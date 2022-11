Brian Van Hinthum

Zaterdag 12 november 2022 23:37 - Laatste update: 02:12

Fernando Alonso is na de Grand Prix van São Paulo door de wedstrijdleiding getrakteerd op een vijf seconden tijdstraf wegens zijn botsing met teamgenoot Esteban Ocon. De Spaanse coureur krijgt daarnaast ook nog eens twee strafpunten op zijn superlicentie. Door de straf zakt hij naar P18 voor de startgrid van morgen.

De sprintrace van de Grand Prix van São Paulo werd een sessie om zeer snel te vergeten voor het team van Alpine. De Franse renstal zag hoe Ocon en Alonso vroeg in de race tot een botsing kwamen, waardoor de Fransman veel schade opliep en ook Alonso naar binnen moest voor wat reparatiewerkzaamheden. Uiteindelijk de Spaanse coureur nog als vijftiende over de streep te komen, terwijl Ocon het met een teleurstellende P18 moest doen.

Straf voor Alonso

Na de race vloog de bolide van de Fransman tot overmaat van ramp ook nog in de fik en dus leek de rampdag compleet. Echter, Alonso moest zich na afloop van de sprintrace ook nog eens melden bij de stewards en na een bliksembezoek is de man uit Oviedo nu ook nog eens bestraft met een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij tot P18 keldert in de uitslag en hij dus op zondag van achter teamgenot Ocon moet starten, die als zeventiende zal beginnen in São Paulo. Dat kan opnieuw spektakel gaan opleveren. Ook krijgt Alonso twee strafpunten op zijn superlicentie.