Dit is de definitieve startopstelling voor de sprintrace in Brazilië

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 12 november 2022 20:14 - Laatste update: 20:14

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de sprintrace in Brazilië naar buiten gebracht. De startopstelling is identiek aan de kwalificatieuitslag, daar de gridstraf van Carlos Sainz pas voor de race op zondag toegepast wordt.

De kwalificatie op het circuit van Interlagos was er één die we niet snel meer zullen vergeten. Gedurende de drie kwalificatiesessies bleven de weersomstandigheden continu veranderen, waardoor de teams continu moeilijke beslissingen moesten nemen. Uiteindelijk was het Kevin Magnussen die op sensationele wijze de pole positie pakte, nadat zijn team de uitstekende keuze maakte om hem als eerste naar buiten te sturen in Q3. Max Verstappen klokte de tweede tijd, George Russell de derde tijd. Zodoende gaan we tijdens de sprintrace voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 een Haas-bolide vanaf pole zien vertrekken.

Startgrid Sprintrace Brazilië

Verstappen voegt zich naast de Deen op de eerste startrij, terwijl Russell en Lando Norris plaats zullen nemen op de tweede startrij. Sainz heeft dit weekend een nieuwe motor laten monteren en moet hiervoor vijf plekken gridstraf incasseren. Aangezien deze gridstraf pas voor de hoofdrace wordt toegepast, mag de Spanjaard gewoon vanaf de vijfde plek starten. Hij zal gezelschap krijgen van Esteban Ocon op P6. Bekijk de volledige startgrid hieronder.