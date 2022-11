Hamilton geeft voorkeur aan tweede plek in kampioenschap boven extra windtunneltijd

Remy Ramjiawan

Als het aan Lewis Hamilton ligt, dan gaat Mercedes in de laatste twee Grands Prix van het jaar, vol voor de tweede plek in het kampioenschap. Mochten de Duitsers er niet in slagen om Ferrari te verschalken, dan eindigt het team als derde, maar kan het wel rekenen op extra windtunnel- en CFD-tijd.

De teams krijgen het prijzengeld toebedeeld op basis van hun positie in het eindklassement. Daarin geldt de vuistregel, hoe hoger een team eindigt, hoe meer prijzengeld er wordt overgemaakt. Met de komst van de budgetcap en de beperkingen op het gebruik van de windtunnel, kan er door de topteams tactisch worden nagedacht over de eindklassering. Mocht Mercedes als derde eindigen in het kampioenschap, dan loopt het weliswaar prijzengeld mis, maar met extra ontwikkelingstijd kan het team goede zaken doen voor volgend jaar. Hamilton gaat in de persconferentie, voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Brazilië, in op het dilemma.

Personeel

Op sportief gebied gaat een team altijd voor het hoogst haalbare, maar met de beperkingen qua ontwikkelingstijd, zou het niet eens zo nadelig zijn om derde te worden. "Het is natuurlijk niet aan mij om daarover een beslissing te nemen, dat is eerder aan Toto [Wolff]. Ik weet hoe belangrijk het [de tweede plek] is voor het team, zeker als je denkt aan de bonussen voor het personeel", zo wijst Hamilton naar de personeelsleden op de fabriek of op kantoor. "In een tijd dat de energieprijzen door het dak gaan, maar ook de kosten voor het levensonderhoud enorm zijn gestegen, dan begrijp ik wel wat de impact zou zijn [als we als tweede eindigen]", gaat hij verder.

Sportief aspect

Niet alleen de financiële prikkel is voor het personeel een belangrijke factor. Ook op sportief gebied zou het inhalen van Ferrari een statement zijn. "Het laat ook zien van hoever we zijn gekomen en hoe diep we hebben moeten gaan. Dus ja, het zou een geweldig gevoel zijn. Ferrari heeft natuurlijk een fantastische auto, afgezien van het afgelopen weekend [in Mexico]. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk dit weekend weer vooraan staan, maar wie weet", legt Hamilton uit over de uitdaging. Daarnaast is het behalen van de tweede positie een enorme boost voor het team, met het oog op volgend seizoen. "Dus het is zeker niet makkelijk om hen te verslaan, maar als het wel lukt, dan is dat natuurlijk een fantastische comeback. En dat zorgt weer voor motivatie tijdens de winterstop", aldus Hamilton.