Jan Bolscher

Vrijdag 11 november 2022 06:59

Het raceweekend in Brazilië staat op het punt van beginnen. Interlagos vormt dit jaar wederom het decor voor het derde sprintraceweekend van het seizoen, wat betekent dat we vandaag al gaan kwalificeren.

Tijdens een sprintraceweekend gaat het reguliere programma behoorlijk op de schop. Op vrijdag wordt er slechts één vrije training verreden, waarna het direct tijd is voor de kwalificatie voor de sprintrace. Dit gebeurt middels het gebruikelijke systeem: Q1, Q2 en Q3. De uitslag van deze kwalificatie vormt de startopstelling voor de sprintrace. Dit jaar worden er acht punten uitgereikt aan de nummer één, tot één punt voor de nummer acht. De uitslag van deze sprintrace vormt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Weersomstandigheden

Genoeg actie op de baan dus, maar ook qua weersomstandigheden gaan we een turbulent weekend tegemoet. Tijdens alle drie de dagen in Brazilië is er minimaal 55 procent kans op regen. Op zaterdag loopt dit zelfs op tot 89 procent tijdens de sprintrace. De teams doen er dus goed aan om paraplu's mee te nemen. Gedurende het raceweekend loopt de temperatuur maximaal op tot 25 graden Celsius.

Tijdschema Grand Prix van Brazilië - Nederlandse tijd

De vrijdag begint met de eerste vrije training. In Nederland wordt deze om 16.30 uur verreden. Om 20:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag is het om wederom 16.30 uur tijd voor de tweede en laatste vrije training, waarna om 20:30 uur de sprintrace volgt. De Grand Prix van Brazilië wordt op zondagavond om 19:00 uur verreden.

Vrijdag 11 november

Eerste vrije training: 16:30 uur

Kwalificatie: 20:00 uur

Zaterdag 12 november

Tweede vrije training: 16:30 uur

Sprintrace: 20:30 uur

Zondag 13 november

Race: 19:00 uur