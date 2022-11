Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 13:43 - Laatste update: 16:06

Lando Norris gaat komend weekend, ondanks een wat rommelige voorbereiding met gezondheidsproblemen, gewoon in actie komen namens McLaren tijdens het raceweekend in Brazilië. Dit betekent dat Nyck de Vries niet in actie hoeft te komen.

Norris komt komend weekend, net zoals alle andere coureurs, in actie tijdens het 21ste raceweekend van het seizoen. Even was het onduidelijk of Norris komend weekend in de auto zou zitten, omdat hij last had van een voedselvergiftiging. Donderdag was Norris daarom afwezig en bleef hij in het hotel om uit te zieken. De Brit is dus op tijd herstelt om vandaag de eerste vrije training en kwalificatie voor de sprintrace te rijden.

De Vries

De Vries, die dit seizoen al in actie is gekomen voor Williams, Aston Martin, Mercedes (2 keer) en een stoeltje bij AlphaTauri voor 2023 heeft veroverd, had al zijn stoeltje gepast op donderdag voor het geval Norris niet kon rijden. Dit is dus niet het geval, waardoor De Vries weer pas op de plaats kan maken en toe kan kijken hoe het raceweekend zich gaat ontwikkelen.