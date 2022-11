Las Vegas gaat proberen waar Singapore veertien jaar voor nodig had

Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 15:20 - Laatste update: 15:20

De officials van de Grand Prix van Las Vegas hopen in het eerste jaar te bereiken waar de verantwoordelijken van de race in Singapore 14 jaar over hebben gedaan. De race in de Amerikaanse gokstad zal vanaf volgend jaar worden verreden.

De wedstrijd op het Marina Bay Street Circuit keerde in september na drie jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender en bewees als de eerste nachtrace van de sport, dat het haar glans of aantrekkingskracht niet heeft verloren. Maar wat betreft de iconische status als nachtrace, krijgt Singapore stevige concurrentie vanuit Las Vegas, dat volgend jaar na een afwezigheid van 41 jaar weer terugkeert in de sport.

Openingsfeest

De stad hield zaterdagavond een spectaculair openingsfeest om te vieren dat er nog een jaar te gaan is naar de Grand Prix van volgend jaar. De koningsklasse heeft het circuit in eigen bezit en zet hoog in op de verwachtingen. Nu de Formule 1 het evenement promoot en kaartjes verkoopt, is de druk groot om het waar te maken, en de iconische Strip speelt daarbij een hoofdrol, omdat dit een belangrijk deel van het circuit zal vormen.

'Niet licht opvatten'

"De realiteit is dat dit allemaal erg nieuw is, en het feit dat we het doen op waarschijnlijk één van de drukste wegen in Amerika betekent dat we dat niet licht kunnen opvatten", zegt commercieel directeur Emily Prazer in een interview met The New York Times. "Dus we hebben met andere promotors gesproken, vooral Singapore, over hoe zij hun evenement hebben aangepakt, want dat was fenomenaal. Maar zij hebben 14 jaar de tijd gehad om dat te bereiken. Wij willen in jaar één leveren wat zij in jaar 14 hebben geleverd", aldus Prazer, die de lat enorm hoog legt.

'Formule 1 wil iets unieks leveren'

Verrassend genoeg heeft de Formule 1 slechts een driejarige overeenkomst gesloten met de autoriteiten van Las Vegas om de race te organiseren, ook al heeft de Formule 1 in mei van dit jaar 240 miljoen dollar uitgegeven aan een perceel van 39 hectare ten oosten van de Strip om een pit, paddock en horecacomplex te bouwen. CEO Stefano Domenicali vindt het belangrijk dat de sport zich eerst bewijst voordat hij voor de lange termijn tekent. "Er is een driejarige deal gesloten om te respecteren dat de gemeenschap in Las Vegas het project nog niet helemaal begrijpt, en voor ons om te bewijzen dat we iets unieks kunnen leveren. Het feit dat we zoveel geld investeren is een teken om aan hen te tonen dat we wel degelijk in dit project geloven en dat het op lange termijn voor iedereen voordelig zal zijn", aldus Domenicali.