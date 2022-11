Jeen Grievink

Afgelopen weekend stond in Las Vegas het officiële Launch Event van de Formule 1 op het programma. Lewis Hamilton was één van de aanwezige supersterren bij dit event en de Brit verscheen na afloop ook nog even op de afterparty, waar hij zich ontpopte tot een MC van de dienstdoende DJ.

Komend seizoen zal de Formule 1 voor het eerst een Grand Prix afwerken op de wereldberoemde Strip in Las Vegas. Om dit evenement alvast wat onder de aandacht te brengen, werd er afgelopen weekend een heus Launch Event georganiseerd. Amerikaanse fans konden van dichtbij aanschouwen hoe wereldsterren als Hamilton, Sergio Pérez en George Russell hun donuts draaiden op het asfalt. Ook werd er een Pit Stop Challenge opgetuigd en konden fans instappen in een F1 Esports simulator. Na afloop liet Hamilton ook nog even zijn gezicht zien in de XS Nightclub. Hij dook op achter de DJ Booth als MC.

Thomas Wesley Pentz, beter bekend als DJ Diplo, draaide zijn plaatjes tijdens het feestje in Las Vegas, maar plots stond daar Hamilton aan zijn zijde. De Mercedes-coureur nam de microfoon in handen en zweepte het aanwezige publiek - dat in groten getale was toegestroomd - flink op. Op onderstaande beelden is te zien dat zowel Hamilton als het publiek compleet uit hun dak gaan.

