Vrijdag 4 november 2022 15:24

Het laatst beschikbare stoeltje bij het team van Haas blijft de gemoederen bezighouden. De laatste twee kanshebbers lijken Mick Schumacher en Nico Hulkenberg te zijn en Helmut Marko denkt dat het team zal gaan voor de laatste optie. De Oostenrijker legt uit waarom hij dat denkt.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams is er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en die is beschikbaar bij het team van Haas. Schumacher hoopt natuurlijk volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en consorten lijken de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De Italiaan blijft de afgelopen tijd in de media mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en in de wandelgangen zingt ook de naam van Hulkenberg dus met enige regelmaat rond bij de huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap.

Weinig vertrouwen

De jonge Schumacher staat over het algemeen bekend als brokkenpiloot en dat is de coureur niet altijd even veel in dank genomen door het Amerikaanse team, dat toch zeker niet over het grootste budget in de Formule 1 beschikt. "Als een team de coureur meermaals zo openlijk bekritiseert, zoals nu soms het geval was, toont dat aan dat er niet veel vertrouwen is binnen het team", zegt Marko tegenover RTL Deutschland.

Gaan voor Hulkenberg

De Red Bull-adviseur zou er dan ook niet van versteld staan als Guenther Steiner gaat voor de ervaren Hulkenberg. "De situatie bij Haas is zo dat ze in Magnussen een ervaren coureur hebben. Als ze over een groot aanstormend talent zouden beschikken, zou ik daarvoor gaan. Maar op dit moment zie ik niemand aan die eisen voldoen. Vanuit teamperspectief staat er veel geld op het spel in het constructeurskampioenschap. Of je tiende of achtste wordt, maakt een hoop miljoenen verschil. Ik ga ervan uit dat Haas voor een veteraan gaat", besluit hij.