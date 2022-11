Ian Parkes & Brian van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 06:59

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten hoorden we voor het eerst sinds lange tijd weer eens de befaamde woorden 'Lewis, it's Hammer Time' in de oren van Lewis Hamilton via de boardradio. De Brit zelf heeft nu uitgelegd waar die bekende uitspraak aan zijn adres door is ontstaan.

Voor het eerst in lange tijd kon Hamilton tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten weer even ruiken aan een overwinning. De zevenvoudig wereldkampioen reed een uitstekende race in Austin en nadat Verstappen zijn pitstop vergald werd door Red Bull Racing, kon de man uit Stevenage zelf een deel van de race denken aan zijn eerste overwinning van het seizoen. Uiteindelijk was het tóch Verstappen die zijn concurrent van vorig jaar in de luren wist te leggen en moest hij zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

Bedenken Hammer Time

Ergens tijdens de Grand Prix hoorden we Peter Bonnington, Hamilton's race engineer die vaak door de Brit ook wel Bono genoemd wordt, voor het eerst sinds lange tijd weer eens de beroemde Hammer Time-woorden bezigen. We horen nu waar die term ontstaan is. "Ik geloof dat ik 'Hammer Time' bedacht heb. Er was ooit en moment waarop hij [Bono] iets zei als 'Tijd om te pushen'. Ik werd toen gefrustreerd en zei iets als 'Dude, ik ben al lang aan het pushen'", blikt de zevenvoudig wereldkampioen terug.

Dankbaar

Hamilton vervolgt: "Maar als je probeert om mij te vertellen dat het het moment is om voluit te gaan en alles te geven, zeg mij dan gewoon dat het Hammer Time is", voegt hij toe. De Brit heeft uiteindelijk nog een aantal lovende woorden voor zijn engineer over. "Ik ben ongelofelijk dankbaar voor Bono. Ik denk dat wij één van de langste, zo niet dé langste samenwerkingen tussen een coureur en een engineer hebben die er ooit heeft bestaan. Hij heeft een enorme bijdrage gehad aan mijn succes", besluit de Mercedes-coureur.