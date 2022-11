F1 Power Rankings: Verstappen bovenaan, Hamilton volgt

Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022

De F1 Power Rankings van de Grand Prix van Mexico zijn bekend. Max Verstappen pakte zijn veertiende zege op het Autódromo Hermanos Rodríguez en krijgt van de jury een 9.5 en staat daarmee bovenaan. Lewis Hamilton kwam als tweede over de streep en verdient een 9.0. Daniel Ricciardo wist eindelijk weer eens punten te pakken en staat op de derde plek met een 8.5.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Verstappen bovenaan, Hamilton volgt

De jury vond het optreden van de tweevoudig wereldkampioen in Mexico, bijna foutloos. De titelhouder was niet alleen in de kwalificatie de snelste, maar ook tijdens de race kwam hij met een voorsprong van meer dan vijftien seconden over de streep. Zevenvoudig kampioen Hamilton staat op de tweede plek. De Brit één plekje weten te winnen tijdens de race, hij startte namelijk als derde. Uiteindelijk kon hij niet in gevecht raken met de Nederlander, maar het resultaat is genoeg om als tweede in de lijst te verschijnen.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo kende een veelbewogen race, waarin hij nog een tien seconden straf moest wegwerken, na een touche met Yuki Tsunoda. Het lukte de Australiër om genoeg afstand te nemen en uiteindelijk wist hij met zijn zevende plek, belangrijke punten te pakken. Fernando Alonso viel uit in Mexico, maar de jury is mild voor de Spanjaard en met een 8.0 staat hij op plek vijf. Thuisheld Sergio Pérez kwam als derde over de streep en moest Hamilton voor zich dulden, hij staat op P7 met een 7.8.