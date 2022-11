'Formule 1 overweegt aanpassing temperatuur bandenwarmers na klachten coureurs'

Remy Ramjiawan

De Formule 1 wil vanaf 2024 geen bandenwarmers meer in de koningsklasse hebben en voor volgend jaar zou het rubber tot maximaal 50 graden Celsius mogen worden opgewarmd. Na de bandentest in Austin bleek dat de maximale temperatuur van volgend jaar toch wel wat risico met zich meebrengt en na klachten van de coureurs overwegen de beleidsbepalers om het plan aan te passen.

Het doel van de sport is om het gebruik van de warmtedekens langzaam af te bouwen. Het idee was dan ook om voor volgend jaar de temperatuur te verlagen naar 50 graden Celsius. Met die gedachte is de bandentest op het Circuits of The Americas afgewerkt en na die sessie plaatsten enkele coureurs vraagtekens bij het plan. De beleidsbepalers van de sport hebben ook geluisterd en Pirelli-chef Mario Isola, legt bij The Race uit, dat er wordt overwogen om de temperatuur aan te passen.

Opwarmcyclus

In Austin werd er al gewerkt met de 50 graden-regel en daardoor hadden veel coureurs moeite om de band op temperatuur te krijgen en dat leverde een hoog risico op crashes op. Pirelli had in Mexico ook een bandentest op het programma staan en na de feedback van de coureurs in Austin, werd ervoor gekozen om de minimale temperatuur te verhogen naar 70 graden Celsius. "We luisteren naar de coureurs", zo legt Isola uit over de wijziging. De reden voor de aanpassing is echter niet het risico op een crash, maar eerder de problemen met het opwarmen van het rubber. "Ik geloof niet dat het gevaarlijk is, maar in Austin, waar veel van de banden wordt gevraagd, hadden we wat problemen met het opwarmen. Of in ieder geval hadden de coureurs in hun gedachten een opwarmcyclus voor een band van 70 graden in gedachten, maar als de band vervolgens slechts 50 graden is, dan voel je het verschil", zo legt hij uit.

Isola vervolgt: "Nadat we naar de coureurs hadden geluisterd, begonnen we na te denken: als Austin een circuit is met een hoge intensiteit en zeer goede weersomstandigheden en zij hadden een probleem met het opwarmen, wat gebeurt er dan op stratencircuits, circuits met een lage intensiteit en glad asfalt, of in slechte omstandigheden?"

Aanpassing

Het doel is nog steeds om in 2024 geen gebruik meer te maken van de warmtedekens, maar de weg daar naartoe wordt in twijfel getrokken. Het heeft volgens Isola ook te maken met de opwarmtijd en vooral het energieverbruik. Op dit moment mag een band maximaal drie uur lang worden opgewarmd. "We hebben ontdekt dat twee uur de tijd is, die nodig is om de band op te warmen bij 70 graden, dus we hebben op dit moment een extra uur dat alleen maar dient om de temperatuur op peil te houden. Als we daar één uur vanaf halen en de temperatuur verhogen naar 70 graden, dan is dat veel efficiënter en besparen we meer energie. Daarnaast zijn er dan geen problemen met het opwarmen en kunnen de coureurs direct pushen, zoals ze nu doen", aldus Isola. De Italiaan moet nog in gesprek gaan met de FIA en de FOM, maar het idee is om te gaan voor 70 graden, met maximaal twee uur opwarmtijd.