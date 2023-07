Horner twijfelde al vanaf het begin aan 'noodoplossing' De Vries

Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 juli 2023 10:18

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat hij geen fan was van het aantrekken van de diensten van Nyck de Vries. De Brit onthult bij Formula1.com dat de Nederlander een ervaren coureur is, maar dat hij altijd als noodoplossing is binnengehaald.

De Vries wist uit te blinken tijdens de Grand Prix van Italië vorig jaar. Op het circuit in Monza wist hij punten te scoren in de Williams van Alexander Albon. Dat was voor Helmut Marko het signaal dat de Nederlander misschien wel de ideale vervanger voor Pierre Gasly zou zijn. Toch bleek na tien wedstrijden in 2023 dat de tijd van De Vries in de Formule 1 erop zat en Daniel Ricciardo is als vervanger in de AlphaTauri gezet.

Artikel gaat verder onder video

Noodoplossing

Onlangs gaf Marko al aan dat De Vries vooral uit zijn koker is gekomen en dat Horner niet stond te springen om de Nederlander bij het zusterteam te stallen. "Kijk, Nyck is een zeer capabele coureur en een Formule E-kampioen en Formule 2-kampioen. Hij heeft duidelijk veel ervaring", stelt Horner. Hoewel rookies binnen de Formule 1 vaak even wat tijd nodig hebben, gold de status rookie voor De Vries niet, zo vindt Horner. "Hij is op zich geen jonge coureur, gezien de leeftijd. En ik zag gewoon niet hoe het paste binnen het juniorprogramma. Hij was altijd een noodoplossing", zo luidt de conclusie.

Keuze voor Ricciardo

Met Ricciardo binnen de renstal, was de rekensom dan ook makkelijk gemaakt. Daarbij komt dan nog dat De Vries een lastige openingsfase van het seizoen kende. "Het gevoel overheerste dat Nyck niet helemaal aan de verwachtingen voldeed." Ook was Horner wel benieuwd wat Ricciardo bij het zusterteam voor elkaar kon krijgen. "En vanuit Red Bull-perspectief was het in mijn ogen de interessantste optie om te zien hoe Daniel zou presteren. Dat is de keuze die we hebben gemaakt. Het gebeurde behoorlijk snel en nu is hij hier voor de Hongaarse Grand Prix."