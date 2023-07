Shay Rogers & Remy Ramjiawan

Max Verstappen heeft onlangs het totaal van 41 overwinningen van Ayrton Senna overtroffen en kijkt nu naar het totaal van 53 overwinningen van Sebastian Vettel, want die kan hij dit seizoen nog evenaren.

Na tien races in het seizoen is Verstappen in zijn RB19 nog niet lager geëindigd dan de tweede plaats, terwijl teamgenoot Sergio Pérez in zijn laatste vijf races niet eens in Q3 is geëindigd. Maar zou de Nederlander nog steeds kunnen winnen als hij in een auto in het middenveld zat, ondanks het snelheidsverschil met de rest van het veld? Voormalig Arrows en Brabham-coureur Marc Surer denkt van wel. In gesprek met Formel1.de besprak Surer een aantal van Verstappens beste eigenschappen en wat hem elke week zo goed maakt op het circuit.

'Bovengemiddeld getalenteerd'

"Ik weet zeker dat hij met een team in het middenveld de kans krijgt om races te winnen. Hij is gewoon bovengemiddeld getalenteerd en hij heeft ook het vertrouwen. Hij weet wat hij kan, hij weet hoe hij iets moet doen en dan kan hij ook nog mensen aansturen. Daar is hij echt in gegroeid. Heel indrukwekkend", zo wijst de 71-jarige Zwitser naar het talent van de Nederlander.

Juiste mentaliteit

Surer, die zeven jaar in de Formule 1 reed en het geluk had om drie jaar op dezelfde grid te staan als Ayrton Senna, gelooft dat Verstappen dezelfde kwaliteiten heeft als de Braziliaanse grootheid: "Dat zie ik ook, zeker weten. Senna had ook die vastberadenheid, zelfs tijdens het inhalen. Het is alles of niets. Hij is een echte coureur. Veel van de huidige coureurs hebben niet de juiste mentaliteit, maar Max zeker wel."