Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 17:44

De 33-jarige Sergio Pérez ziet dat er maar weinig andere coureurs uit Latijns-Amerika doorstromen naar de Formule 1 en wijst de stap naar Europa aan als grootste oorzaak. Checo moest zelf ook als tiener de overstap maken naar het Europese vasteland en wijst dat als grootste struikelblok aan.

Pérez is momenteel de enige coureur uit Latijns-Amerika op de startgrid in de Formule 1. Wel zijn er flink wat grote rijders uit het continent gekomen zoals bijvoorbeeld: Ayrton Senna, Neslon Piquet, Emerson Fittipaldi, Carlos Alberto Reutemann en Juan Pablo Montoya. Na de showrun afgelopen weekend in Madrid, gaat de zesvoudig Grand Prix-winnaar bij Foxsports in op het gebrek aan coureurs uit het continent.

Ingewikkeld

"Het belangrijkste voor ons is dat we op zeer jonge leeftijd moeten overkomen, dus het betekent een grotere betrokkenheid van de familie. [Je moet] heel jong zijn, ongeveer 12 of 13 jaar, dat is het moment waarop je naar Europa moet vertrekken, anders ben je te laat", zo vertelt hij. Het racen in Europa is toch net iets anders dan in Latijns-Amerika. "De banen, de regels, enzovoort, het is ingewikkelder. Daarom is het tegenwoordig zo moeilijk voor Latijns-Amerikaanse coureurs om in de Formule 1 te komen, want je land verlaten op zo'n jonge leeftijd is erg moeilijk."

Toekomstplannen

Checo heeft zelf ook op jonge leeftijd de overstap gemaakt en inmiddels geniet hij van zijn status in de Formule 1. "Het is waar dat de Formule 1 steeds groter wordt en veel meer tijd vraagt van de mensen die hier werken. Maar op dit moment ben ik gelukkig en geniet ik ervan als een familie." Hoewel hij veel plannen heeft voor zijn leven na de Formule 1, ligt de prioriteit nu op de koningsklasse van de autosport. "Als je in de Formule 1 zit, moet de focus op de Formule 1 liggen. Maar de waarheid is dat er plannen zijn waar ik erg enthousiast over ben voor de toekomst en een daarvan is tequila, mijn eigen merk", aldus Pérez.