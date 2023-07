Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 16:34 - Laatste update: 16:36

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft de verhalen rondom een mogelijke overstap van Alexander Albon naar Ferrari ook meegekregen, maar moet in alle eerlijkheid toegeven dat hij niet weet waar deze verhalen vandaan komen. De Fransman bevestigt bij Motorsport-Total dat Ferrari niet geïnteresseerd is in de Williams-coureur.

Albon rijdt dit seizoen zijn tweede volledige jaar bij Williams en weet zo nu en dan uit te blinken bij het team dat de afgelopen seizoenen als hekkensluiter door het leven ging. Carlos Sainz heeft voorlopig nog een contract tot en met 2024 op zak en datzelfde geldt voor Albon bij Williams. De Italiaanse media kwam onlangs met het bericht dat de Scuderia geïnteresseerd zou zijn in de Williams-coureur, maar dat gerucht doet Vasseur van de hand.

Niet geïnteresseerd om Albon binnen te halen

Een hereniging tussen Albon en Vasseur is niet zo vergezocht, toch is er niets van waar, aldus Vasseur: "Ik weet niet waar dit verhaal vandaan komt. Ik heb Albon in het verleden gehad [bij ART in de juniorklassen], we zijn vrienden. Maar... als een journalist me vraagt of Alexander het op dit moment goed doet, zeg ik ja. Maar dat betekent niet dat ik interesse heb om hem te contracteren. Alex heeft volgens mij nog een contract bij Williams tot 2024. Dat team investeert veel."

Contractverlenging van huidig duo?

Het team uit Maranello heeft met Charles Leclerc en Sainz twee capabele coureurs achter het stuur zitten. Leclerc heeft nog een overeenkomst tot en met 2025 en voor Sainz loopt het contract tot en met 2024. Voorlopig voelt Vasseur nog geen druk om te beginnen aan de contractonderhandelingen. "Ik heb aan het begin van het seizoen met het team gesproken en ook met de coureurs. Ik moet het team leren kennen, dat duurt maanden. Ze hebben nog minimaal een eenjarig contract, dus tet is niet iets dat nu besproken moet worden", aldus de teambaas van Ferrari.