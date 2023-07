Pechduivel achtervolgt VeeKay in Toronto: "We verloren ruim tien seconden"

Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 15:04

Voor Rinus van Kalmthout zat er zondag in Toronto niets meer in dan de dertiende plek. Op het hobbelige circuit in de Canadese hoofdstad haperde de luchtkrik bij de tweede pitstop van VeeKay en daardoor keek hij tegen een onoverbrugbaar gat aan.

Uiteindelijk wist Christian Lundgaard zijn eerste zege in de IndyCar te pakken, door als eerste in Toronto over de streep te komen. Alex Palou wist als tweede te finishen en Colton Herta maakte het trio compleet. VeeKay startte vanaf P12, maar moest uiteindelijk door technische problemen genoegen nemen met een dertiende finishplek. Het past perfect in het seizoen van de Nederlander, die in 2023 nog wacht op zijn portie geluk.

'Onderweg naar goed resultaat'

Aan de stuurmanskunsten van VeeKay in Toronto lag het niet. "We waren onderweg naar een goed resultaat. Dit was een goede race, ondanks dat we toch wel te maken hebben met een uitdagend en lastig seizoen. Strijden voor de top acht hebben we in 2023 nog niet vaak kunnen doen, dus we waren erg blij met de getoonde snelheid", zo legt hij uit. Met de strategie zat het ook wel goed, want na een eerste lange stint op de harde banden, leek VeeKay op weg naar een top acht finishplek.

Damn. We were looking good for a Top 8 result which would be excellent for the season we are having. Really unfortunate to have a pitstop like that in a race like this. Anyway, thanks @ECRIndy and @BitNile for the good effort! pic.twitter.com/WMxJagLByK — Rinus VeeKay (@rinusveekay) July 16, 2023

Tien seconden verloren door luchtkrik

"Het ging mis bij de tweede pitstop. Ik kwam de pitstraat binnengereden en de monteurs stonden scherp met hun wielsleutels. Het was echter de auto die tegenwerkte. De luchtkrik ging er niet goed in en dus kwam de wagen niet omhoog. Dan wordt het voor de monteurs natuurlijk een lastig verhaal om de banden te wisselen. We verloren ruim tien seconden bij die pitstop en dat is heel erg balen, want er zat zondag in Toronto veel meer in", zo omschrijft VeeKay het moment dat het misging.

Blik naar voren

Toch hoeft Van Kalmthout niet lang te zitten met de teleurstelling, want aankomend weekend gaat het spektakel verder in Iowa. "We trekken namelijk naar Iowa, een circuit dat mij normaal gesproken goed ligt. Ik heb er veel zin in en kan niet wachten om deze stijgende lijn door te trekken met een mooi resultaat op de Speedway aldaar."