Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 21:16 - Laatste update: 22:00

Hoewel het bijna twee jaar geleden is, zijn vooral de fans van Lewis Hamilton nog altijd ontdaan over wat er tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 gebeurde. Max Verstappen wist daar beslag te leggen op zijn allereerste wereldtitel en Kevin Magnussen wordt bij WTF1 gevraagd of hij dat terecht vindt.

Verstappen en Hamilton begonnen de eindfinale in Abu Dhabi op gelijke hoogte qua punten. De Nederlander vertrok vanaf pole position, maar werd in de eerste honderd meter ingehaald door zijn rivaal uit Engeland. Hamilton kon een gat trekken en kwam na zijn pitstop achter Sergio Pérez terecht, die met zijn verdedigende acties, door Verstappen als de nieuwe Mexicaanse minister van Defensie werd uitgeroepen. Toch zorgde de crash Nicholas Latifi in de eindfase van de wedstrijd voor de ommezwaai. Daar waar Verstappen de pitbox in ging voor nieuwe banden, bleef Hamilton op kop rijden met zijn oudere harde bandjes. Mercedes ging ervan uit dat de wedstrijd achter de safety car zou eindigen, maar dat gebeurde niet. Verstappen wist in de allerlaatste race, in de allerlaatste ronde, zijn rivaal in te halen en pakte op die manier zijn eerste titel.

K-Mag velt oordeel

Het team van Haas nam eind 2020 afscheid van Romain Grosjean, maar ook van Kevin Magnussen. Het duo moest plaatsmaken voor Nikita Mazepin en Mick Schumacher die in 2021 reden voor het Amerikaanse team. "Ik was op dat moment een toeschouwer, in 2021. Ik was aan het kijken en ik moet zeggen dat ik niet het gevoel had dat het helemaal correct was", zo vindt hij dat de FIA de regels niet juist heeft gehanteerd. Wel wijst hij wel naar Verstappen als terechte kampioen: "Maar de juiste man heeft het kampioenschap gewonnen. Dus ik zit een beetje in het midden", aldus de Deen.