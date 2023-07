Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 10:14 - Laatste update: 10:14

Jeremy Clarkson lijkt de sleutel in handen te hebben om het Formule 1-seizoen weer spannend te krijgen. De Britse presentator, die we kennen van The Grand Tour en Top Gear, was te gast bij Alpine, maar dat bracht het team alles behalve geluk.

Clarkson dolt al langer met Alpine en postte tijdens de Grand Prix van Monaco op Twitter dat hij bier zou kopen voor het hele team, mocht het ze lukken op het podium te eindigen. Dat bleek een kostbare uitspraak, want Esteban Ocon veroverde de derde plek in het prinsdom. De Brit hield zich echter aan zijn woord en leverde een lading van 1.000 flesjes bier af bij de fabriek in Enstone.

Clarkson en Alpine leken elkaar vervolgens helemaal te hebben gevonden en de presentator mocht dan ook langskomen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daar was zijn invloed helaas minder positief, want Ocon stond na negen ronden stil met een olielek, terwijl Pierre Gasly uitviel na een aanvaring met Lance Stroll in de Aston Martin. Een kostbaar weekend dus, zeker nadat McLaren veel punten scoorde en Alpine inhaalde in het constructeurskampioenschap.

In zijn wekelijkse column voor The Sun blikte Clarkson terug op zijn uitje in Silverstone en stelt hij voor om de volgende keer op visite te gaan bij Red Bull. “Ik bezocht afgelopen weekend de Britse Grand Prix met mijn lokale team Alpine. Ze hadden mij als mascotte, maar desondanks was het niet hun beste race. De ene auto ging stuk en de ander werd uit de wedstrijd gekegeld door Lance Stroll. Ik heb ze bedankt voor hun gastvrijheid, maar kreeg het verzoek om nooit meer langs te komen. Misschien moet ik Red Bull eens benaderen.”