Liam Lawson 'begrijpt' de beslissing van Red Bull Racing om Daniel Ricciardo als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri aan te wijzen, maar blijft zijn focus houden op een toekomst in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander gaat zich voor dit jaar richten op de Super Formula, waar hij tot nu toe in 2023 indruk maakt.

In gesprek met Motorsport.com reageert Lawson op de aankondiging dat Ricciardo het stoeltje van De Vries bij AlphaTauri over gaat nemen. "Ik wilde altijd het seizoen hier [Super Formula] afmaken. Mijn doel was om een zitje voor volgend jaar te krijgen. Halverwege het seizoen instappen zou extreem moeilijk zijn geweest, en in de positie van AlphaTauri wilden ze iemand ervaren die al lang in de Formule 1 zit. Dus ik begrijp hun beslissing."

Toch baalt Lawson stiekem ook weer wel, want hij weet dat er niet zoveel kansen komen om een stoeltje in de Formule 1 te veroveren. "Elke kans die ik heb om naar de Formule 1 te gaan, hangt af van hoe ik hier presteer. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik het jaar op de best mogelijke manier afrond en proberen dit kampioenschap te winnen, want dat geeft me de kans. Ik heb gewoon een stoeltje nodig, en van wie het stoeltje is, kan me niet zoveel schelen! Ik ben nu gewoon op de Super Formula gefocust, dat is ook wat Red Bull me heeft verteld om me op te focussen. De verwachting is dat ik het kampioenschap ga winnen, en dan zullen we erover praten."

Lawson legt uit hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien en focust zich op de toekomst. "Ik ben dit jaar de reservecoureur, tegen het einde van het jaar zal ik bijna twee seizoenen reservecoureur zijn geweest. Ik ben klaar voor de Formule 1, ik wil een stoeltje. Ik zal me focussen op het beste werk hier, zodat ik dat kan krijgen. En daarna ligt het buiten mijn controle."