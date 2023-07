Evans staat op pole in Rome na gebeurtenisvolle Formule E-kwalificatie

Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 juli 2023 12:14

De Australische Mitch Evans heeft zich te weten verzekeren van de pole position in Rome. De rijder van Jaguar moest het in de finale van de kwalificatie opnemen tegen teamgenoot Sam Bird en was daarin de snelste man. De tijd van Bird werd in de beginfase van de kwalificatie nog afgepakt, maar na protest van het team, kreeg de Brit zijn tijd terug en wist hij door te stoten naar de finale.

Vanaf 2022 hanteert de Formule E een nieuw kwalificatiesysteem. Daarin verdeelt de sport de coureurs in twee groepen van elf coureurs. De eerste groep bestaat uit coureurs met een even plek in het kampioenschap, de andere groep bestaat uit de oneven plekken. De vier snelste rijders van beide groepen gaan door naar de laatste fase van de kwalificatie, de anderen worden verdeeld over de rest van de startgrid.

Artikel gaat verder onder video

Groep A

De sessie begon met groep A die als eerst de tijden op het circuit in Rome mocht neerzetten. Daarin deden Jake Dennis, Sam Bird, Sacha Fenestraz, André Lotterer, Nico Müller, Pascal Wehrlein, Jean-Éric Vergne, Dan Ticktum, Maximilian Günther, Stoffel Vandoorne en Sérgio Sette Câmara mee. Vandoorne vergaloppeerde zich met nog zo'n vijf minuten te gaan. De Belg gleed de muur in en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Er was nog wel genoeg tijd om de vleugel te vervangen en om een nieuw rondje neer te zetten. Toch bleek dat niet genoeg te zijn, want toen de vlag viel, wisselden de tijden zich snel af. uiteindelijk waren het Fenestraz, Bird, Dennis en Günther die zichzelf veilig wist te rijden.

Achteraf bleek dat Bird en Vandoorne niet genoeg hadden vertraagd onder de gele vlag en beide heren verloren hun tijd. Voor Bird betekende dat alsnog de uitschakeling, want hij had zichzelf eerder nog veilig gereden. Toch had Jaguar zich daar niet bij neergelegd en de wedstrijdleiding gaf het team gelijk, na het bestuderen van de beelden. Daardoor ging Bird alsnog door en mocht Wehrlein zijn overall weer ophangen. Ook Vandoorne werd uiteindelijk vrijgesproken, maar zijn tijd was niet snel genoeg om door te stoten.

Here's the incident that saw Sam have his lap time deleted.@Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/PRBDwavqGy — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

Groep B

De tweede groep ging rond 11:00 uur van start. Daarin zaten Nick Cassidy, Mitch Evans, António Félix da Costa, Sébastien Buemi, Jake Hughes, René Rast, Lucas di Grassi, Norman Nato, Edoardo Mortara, Robin Frijns en Roberto Merhi. Met nog achttien seconden te gaan werd echter de rode vlag gezwaaid. Hughes was de aanstichter. De Engelsman verloor de achterkant van zijn McLaren op het rechte stuk en kwam toch met flink wat kracht de muur in. De medical car moest er zelfs aan te pas komen, maar op dat moment leek er geen echte verwondingen te zijn bij Hughes. Uiteindelijk gingen Evans, Buemi, Rast en Mortara door naar de volgende sessie.

Finales

In de kwartfinale bleven er acht coureurs over. Daarin wist Bird Dennis af te troeven voor een plekje in de halve finale. Datzelfde gold voor Fenestraz, die Günther de baas was, Buemi die Rast wist af te troeven en Evans was vijf tienden sneller dan Mortara. In de eerste halve finale moest Fenestraz het opnemen tegen Bird. De Fransman wist een 1:39.807 op het bord te zetten, maar daar wist Bird meer dan een seconde af te halen en dus ging hij door naar de finale. In die andere halve finale was het Buemi tegen Evans. De Zwitser maakte in zijn rondje echter een fout en kon met een 1:40.470 niet doorstoten naar de finale, die eer ging naar Evans met een 1:38.461 toe. Daarmee werd het een Jaguar-finale voor de pole position.

Onderonsje bij Jaguar

Het team van Jaguar kon de pole position al bijschrijven, alleen moest nog bepaald worden welke van de twee coureurs vooraan zal gaan starten. Bird in de eerste sector iets sneller dan teamgenoot Evans. Toch maakte de Engelsman een foutje en daardoor werd zijn voorsprong een achterstand van 1,1 seconde en Evans moest eigenlijk alleen nog maar het rondje afmaken. Met een 1:39.089 weet Evans de pole position te pakken in Rome.