Vincent Bruins

Vrijdag 14 juli 2023 17:24

Red Bull Racing en Max Verstappen domineren het Formule 1-seizoen van 2023, maar in meerdere raceweekenden is er een moment geweest waar het Oostenrijkse team het soms liet liggen: bij de start van de wedstrijd. En dat zien we terug in bepaalde statistieken. Al sinds 2009 is het namelijk niet meer voorgekomen dat tenminste vijf verschillende teams aan de leiding hebben gelegen aan het einde van een openingsronde.

Of Verstappen een goede start heeft of niet, lijkt voor hem bij de finish in ieder geval niet uit te maken. De Nederlander maakt een uitzonderlijk goed seizoen mee met acht overwinningen en twee tweede plaatsen in de eerste tien Grands Prix. De regerend wereldkampioen zegevierde ook op Silverstone afgelopen zondag waarmee Red Bull het record van McLaren van 1988 evenaarde met de meeste overwinningen op rij. De teller staat nu op elf.

2009

In 2009 werden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd wat zorgde voor verrassende resultaten. Maar liefst zeven van de tien deelnemende teams wisten een keer aan de leiding te liggen aan het einde van een openingsronde. Nico Rosberg had in Maleisië een ontzettend goede start en ging van P4 naar P1 in zijn Williams In Bahrein scoorde Toyota een één-tweeresultaat in de kwalificatie. Het was Jarno Trulli die vanaf pole position mocht beginnen, maar Timo Glock leidde de eerste tien ronden. Fernando Alonso kwam uit voor het door de ING Bank-gesteunde team van Renault en lag de eerste elf ronden in Hongarije op P1 na zijn enige pole position van dat seizoen, totdat de Spanjaard een wiel verloor. Lewis Hamilton reed voor McLaren en leidde de openingsronden in Valencia, Italië, Singapore en Abu Dhabi. Giancarlo Fisichella pakte een merkwaardige pole position in België. De Force India-coureur leidde de eerste vier ronden, maar moest zijn meerdere erkennen in de Ferrari van Kimi Räikkönen. De rest van de openingsronden zagen auto's van Brawn GP of Red Bull vooraan. Alleen BMW Sauber, Ferrari en Toro Rosso reden dat jaar niet op kop na de start van een wedstrijd.

2023

Ondanks dat Red Bull tot nu toe iedere Grand Prix op haar naam heeft geschreven dit jaar, hebben toch vijf verschillende teams aan de leiding gelegen in een openingsronde. Verstappen wist de eerste plek wel te behouden na pole position behaald te hebben in Bahrein, Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk en datzelfde geldt voor Sergio Pérez in Miami. De laatstgenoemde ving de race in Saoedi-Arabië aan vanaf pole position, maar verloor direct de eerste plek aan Fernando Alonso en bleef voor drie ronden vastzitten achter de Aston Martin. Verstappen was het snelst in de kwalificatie in Australië, maar door wielspin bij de start verloor hij twee plaatsen aan de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Bij de start van de Britse Grand Prix op Silverstone moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Lando Norris, maar vier ronden later wist hij de McLaren alweer te passeren. Ferrari is het vijfde verschillende team om een openingsronde te leiden dit jaar, toen Charles Leclerc vanaf pole begin in Azerbeidzjan.

De Red Bull RB19 lijkt op ieder vlak onverslaanbaar te zijn, maar zoals de statistieken laten zien, proberen de andere teams toch hun kans te grijpen om even vooraan te liggen in de openingsfase. Met de enorme voorsprong dat de energydrankfabrikant heeft, zal het zich waarschijnlijk ook geen zorgen maken om de wat minder goede starts dit seizoen.