Jan Bolscher

Donderdag 13 juli 2023 18:29

De Formule 1 reist volgende week af naar Boedapest, waar op zondag 23 juli de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vermoedt dat het bandenmanagement hier een sleutelrol gaat spelen.

De Grand Prix van Hongarije vormt dit jaar de elfde race van het Formule 1-seizoen en wordt verreden op de Hungaroring: een kort baantje dat de coureurs in totaal over 4,381 kilometer asfalt voert. Het circuit kent in totaal veertien bochten en twee DRS-zones. Het baanrecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2020 in 1.16,627 de ring rond. De eerste Grand Prix hier werd verreden in 1986 en werd gewonnen door Nelson Piquet. De race wordt verreden over 70 ronden, waarmee een totale afstand van 306,63 kilometer wordt afgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Grote voorsprong Verstappen

Max Verstappen reist af naar Hongarije met een voorsprong van 99 punten in het wereldkampioenschap op de nummer twee: Red Bull Racing-teammaat Sergio Pérez. De Nederlander lijkt dan ook in hoog tempo af te stevenen op zijn derde wereldkampioenschap, al is hij daar zelf naar eigen zeggen nog totaal niet mee bezig. Het is zaak om de weekenden één voor één succesvol af te vinken. Een filosofie waarin Horner zich ook kan vinden.

Ander soort uitdaging

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor het raceweekend in Hongarije, klinkt het tegenover onder andere GPFans: Het is een klein, lastig circuit. Het is heel anders dan hier", doelt hij op Silverstone in Groot-Brittannië. "Het is bijna allemaal medium speed. Eigenlijk is het Monaco zonder de muren, dus het zal een ander soort uitdaging worden. De temperatuur kan hoog worden, de banden zullen een sleutelrol gaan spelen."