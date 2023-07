Remy Ramjiawan

Donderdag 13 juli 2023 14:54

Het gaat er steeds meer op lijken dat de Grand Prix van Spanje op termijn in de straten van Madrid zal worden verreden. De organisatie van de Spaanse hoofdstad heeft namelijk laten weten dat het contract met de Formule 1 is uitonderhandeld en dat alleen de krabbels onder de overeenkomst ontbreken.

De voorzitter van het uitvoerend comité van Ifema (de locatie van de race) José Vicente de los Mozos, kan op dit moment nog geen data geven van de race in de Spaanse hoofdstad. Wel bevestigt hij bij Nueva Economía Forum dat de deal rond is en dat Madrid voor het eerst sinds 1981 de gastheer van een Grand Prix zal gaan worden. Wanneer de nieuwe deal precies ingaat, dat is nog niet bekend, maar er wordt gehint op 2026.

In kannen en kruiken

"We hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst (met de organisatoren) en ik kan niet onthullen wanneer we het contract zullen hebben. Maar ik weet wanneer we het gaan tekenen en wanneer we het gaan aankondigen", zo vertelt De Los Mozos. Hij vertelde dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden met de CEO van de Formule 1 en dat het een feit is dat de test doorgaat. "Ik praat met Stefano Domenicali en er is een wederzijds vertrouwen, we gaan dingen doen", zo voegt hij eraan toe.

Grand Prix van Madrid

Momenteel heeft de Barcelona de Grand Prix van Spanje in handen en het is nog onduidelijk of de race in Madrid ter vervanging van die wedstrijd komt of dat het een extra race betreft. "Als het er uiteindelijk twee worden, zou ik heel blij zijn, maar ik spreek en werk voor Madrid", zo sluit De Los Mozos af. Los daarvan moet de Grand Prix van Madrid veel meer dan alleen een racewedstrijd worden. Zo is het de bedoeling dat het aansluit bij de huidige Grand Prix-weekenden en moet het dus een echt festival gaan worden.