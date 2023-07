Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 12:29 - Laatste update: 12:38

Na een half jaartje de derde coureur te zijn geweest bij Red Bull Racing, zal Daniel Ricciardo volgende week in Boedapest zijn rentree maken bij zusterteam AlphaTauri. Hoewel de Australiër in eerste instantie het hele 2023-seizoen vrij wilde nemen, neemt hij het zitje van Nyck de Vries over, in de hoop op een pad dat hem terugbrengt naar Red Bull Racing.

Ricciardo was halverwege 2022 het grote slachtoffer van de transfersoap. Omdat Sebastian Vettel zijn afscheid aankondigde, zag Fernando Alonso een kans om over te stappen naar Aston Martin. Oscar Piastri weigerde het zitje van de Spanjaard, want hij had al een deal op zak met McLaren. Ricciardo had voor het 2023-seizoen nog een contract bij het oranje team, maar besloot plaats te maken voor zijn jongere landgenoot.

Ricciardo racet weer voor Red Bull-familie

The Honey Badger had een seizoen nodig om zijn hoofd leeg te maken en weer hernieuwde energie te krijgen voor de sport, zo zei hij eerder. Toch besloot Helmut Marko dat de tijd van De Vries erop zat en Ricciardo kan zich vanaf volgende week bewijzen bij AlphaTauri. De Australiër is vooral blij dat hij weer uitkomt voor Red Bull Racing, al is het voor het zusterteam. "Ik ben blij dat ik weer terug ben op de racebaan met de Red Bull-familie!", zo laat hij weten in de persverklaring van AlphaTauri.

Tost blij om racewinnaar in de auto te hebben

Teambaas Franz Tost, die aan het einde van het seizoen afscheid neemt, was ook niet de grootste voorstander van de komst van De Vries. Tost onthulde onlangs dat hij Mick Schumacher liever in het zitje naast Yuki Tsunoda zag. Daarnaast vond hij ook dat rookies zo'n drie jaar de tijd nodig hebben om op niveau te komen. Marko trekt uiteindelijk aan de touwtjes en daar moet ook Tost zich bij neerleggen, die uiteindelijk wel blij is met de komst van Ricciardo. "Ik ben erg blij om Daniel weer in het team te verwelkomen, er is geen twijfel over zijn rijvaardigheid en hij kent al veel van ons, dus zijn integratie zal gemakkelijk en ongecompliceerd zijn. Het team zal ook veel profijt hebben van zijn ervaring, want hij is achtvoudig Formule 1 Grand Prix-winnaar."

Toch gaat er ook een dankwoord richting De Vries: "Ik wil Nyck bedanken voor zijn waardevolle bijdrage gedurende zijn tijd bij Scuderia AlphaTauri en ik wens hem het allerbeste voor de toekomst."