Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 11:55 - Laatste update: 12:08

Volgens het Italiaanse Formu1a.uno heeft Liberty Media invloed bij Red Bull Racing uitgeoefend om Charles Leclerc, maar ook om Lando Norris in dienst te nemen. De Amerikaanse eigenaren zien ook dat het team domineert en hoopt op een spannende strijd binnen de renstal.

Dat Red Bull Racing onlangs heeft geflirt met Norris, dat mag geen geheim zijn. Adviseur Helmut Marko heeft namelijk laten doorschemeren dat de Brit prima bij de Oostenrijkse renstal zou passen. Over Leclerc is maar weinig gezegd, maar over het talent van de Monegask bestaat weinig twijfel. Liberty Media hoopt natuurlijk elk seizoen op een herhaling van het 2021, want voor de kijkcijfers was dat een topjaar.

Dream Team

Het Italiaanse medium wijst naar de grillen van Sergio Pérez, die er geen titelstrijd van kan maken, met Max Verstappen als teamgenoot. De eigenaar van de sport, Liberty Media, hoopt die strijd binnen het team echter wel te zien. "Liberty Media wil de topteams er namelijk van overtuigen om twee echt competitieve coureurs in het team te hebben, om het spektakel te verlevendigen, zelfs als er één team domineert", zo valt te lezen. Het doel is dan om vanaf 2025 of 2026 een zogeheten 'Dream Team' te hebben.

Concrete interesse in Norris en Leclerc

Red Bull zou volgens de Italianen ook van plan zijn om de opleiding efficiënter te maken. Er zouden gesprekken zijn geweest met Leclerc eind mei, om te polsen of de Monegask geïnteresseerd is in een mogelijke overstap. Ook Aston Martin zou zich gemeld hebben bij Leclerc, want zij zien in hem de opvolger van Fernando Alonso. Norris valt bij Marko al in de smaak en mocht er een deal komen, dan kan Red Bull zich in de toekomst verzekeren van een duo die aan elkaar gewaagd is en dat is waar Liberty Media op inzet.