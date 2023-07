Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 10:16

Oud-Formule 1-coureur David Coulthard begint zich toch wel af te vragen waarom de contractverlenging van Lewis Hamilton zo op zich laat wachten. De Brit heeft uitgesproken dat Mercedes zijn Formule 1-familie is en het Duitse team heeft de intentie tot verlenging ook uitgesproken, toch is er nog steeds geen verlenging gepresenteerd.

Het seizoen van Mercedes is er voorlopig eentje van vallen en opstaan. De renstal kwam dit seizoen met de 'oude' W14 aan, maar kwam al snel tot de conclusie dat de filosofie overboord moest. In Monaco presenteerde de renstal de nieuwe bolide en in Spanje leek dat concept aan te slaan. Toch bleef Mercedes op Silverstone achter en zag het zelfs McLaren langszij komen. Volgens Coulthard bij Channel 4 is het momentum tot stilstand gekomen en zijn het 'vreemde tijden' bij Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

'Geen bevestiging dat Lewis in de sport blijft'

De Schot wijst de tegenvallende vorm aan als oorzaak voor het uitblijven van de contractverlenging. "Dit brengt ons in een situatie waarin we eigenlijk geen bevestiging hebben dat Lewis ook in de sport blijft", zo ziet hij. Teambaas Toto Wolff gaf onlangs al aan dat het niet om het salarisstrookje ging en ook Hamilton had zijn intentie tot een langer verblijf al uitgesproken. De verwachting was in eerste instantie dat de nieuwe deal in het weekend van Silverstone zou worden gepresenteerd. "We blijven horen dat het geregeld gaat worden, maar waarom is dat niet zo? Het is niet alsof ze elkaar moeten leren kennen. Ze hebben samen meerdere wereldkampioenschappen gewonnen."

David Coulthard

Hamilton nog niet overtuigd?

Waar Hamilton precies aan twijfelt, dat is op dit moment niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er naast Mercedes, maar weinig opties zijn om over te stappen. De Brit werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari, maar of het hem daar beter afgaat, dat is nog maar de vraag. Al met al twijfelt Hamilton, zo vermoedt Coulthard. "Dus ik denk dat het laat zien dat hij er nog niet helemaal uit is, de upgrades komen eraan, ze maken misschien een klein stapje vooruit, maar ze moeten een sprong voorwaarts maken om mee te kunnen dingen naar overwinningen", aldus de voormalig Red Bull-coureur.