Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 juli 2023 19:00

Nyck de Vries kan na het vervelende nieuws van zijn ontslag zijn biezen pakken bij het team van AlphaTauri na slechts tien races in het 2023-seizoen. Een hard gelag natuurlijk voor de Nederlander, maar hij is zeker niet de eerste coureur die midden in het seizoen op straat gezet wordt door zijn werkgever. We zetten er een aantal op een rij.

De Vries kreeg na zijn sensationele Monza-race voor Williams in 2022 plotsklaps de kans om een contract bij de Red Bull-stal te ondertekenen om in 2023 plaats te nemen naast Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Vanaf het begin van het seizoen had de Friese coureur het echter moeilijk in de koningsklasse. De Vries bleek steevast langzamer te zijn dan zijn Japanse coureur en met zijn leeftijd van 28 jaar leek het geduld onder Dr. Helmut Marko en de Red Bull-directie niet heel groot te zijn.

De Oostenrijker veegde geruchten over een vermeend ultimatum tot en met de race in Hongarije van tafel. Dat blijkt nu technisch gezien ook waar te zijn, want het geduld bij de Red Bull-leiding is op en dus zit Daniel Ricciardo vanaf Hongarije in de AlphaTauri. Heel jammer, maar geen schande. De Formule 1-wereld is natuurlijk keihard. Zo blijkt ook uit het verleden, in een lijstje waarin Red Bull toch opvallend vaak naar voren komt. We zetten een aantal 'mis-season changes' op een rij.

Kvyat -> Verstappen [2016]

De meest bekende coureurswissel die dan meteen boven komt drijven is natuurlijk de beruchte wissel tussen Daniil Kvyat en Max Verstappen in 2016. Kvyat wist op dat moment dat ene Verstappen hard op de deur aan het bonzen was voor het stoeltje in de hoofdmacht met uitstekende resultaten voor het team van Toro Rosso. De druk leek de Rus dan ook te veel te worden, want in de eerste vier races van het seizoen maakte hij een aantal fouten en crashes, waardoor onder meer Sebastian Vettel het behoorlijk aan de stok kreeg met 'de torpedo', zoals de Duitser hem spottend noemde na een crash.

Marko had vervolgens na nota bene Kvyat's thuisrace in Rusland genoeg gezien en hij ruilde de Rus en Verstappen om qua teams. Die actie betaalde zich meteen uit voor de Oostenrijker en zijn team. Tijdens de eerstvolgende race in Barcelona liet Verstappen zien uit welk racehout hij gesneden is. Nico Rosberg en Lewis Hamilton gingen er tijdens de eerste ronde in Barcelona samen af, waarna Verstappen optimaal kon profiteren. De Limburger hield rondenlang Kimi Raikkonen van Ferrari achter zich en pakte zo zijn eerste zege in de Formule 1. Kvyat reed nog vier seizoenen voor het zusterteam.

Montoya -> De La Rosa [2006]

Juan Pablo Montoya was aan het begin van het nieuwe millennium een zeer gewild coureur in de Formule 1 en Ron Dennis van McLaren twijfelde niet: hij legde de Colombiaan in 2003 al vast om in 2005 voor zijn team te komen rijden. Hoewel de markante coureur zeker kwaliteit had, werd het absoluut niet het huwelijk waar beide partijen op gehoopt hadden. Montoya klaagde regelmatig over de lastig te besturen McLaren en hij had de grootste moeite om bij te blijven met teamgenoot Raikkonen.

Op zich was dat voor McLaren nog geen reden om de Zuid-Amerikaanse coureur op straat te zetten, maar een bijzondere onthulling van Montoya in de media was dat wel. Hij gaf namelijk aan dat hij vanaf 2007 liever in de NASCAR zou racen dan dat hij nog in de Formule 1 zou rijden. Dat was voor Dennis en zijn team de druppel die de emmer deed overlopen. Men twijfelde in de bestuurskamer van McLaren niet: Montoya werd per direct op straat gezet. Reservecoureur Pedro de la Rosa maakte het seizoen af, waarna men in 2007 besloot om het ontstane leegte op te vullen met niemand minder dan Lewis Hamilton.

Trulli -> Villeneuve [2004]

Nog een bijzondere wissel midden in het seizoen komt op naam van Jarno Trulli. De Italiaanse coureur was in 2004 bezig aan zijn derde seizoen voor Renault, het team van Flavio Briatore. Trulli wist dat seizoen zijn eerste en enige overwinning in de koningsklasse te pakken met uitgerekend een zege tijdens de roemruchte Grand Prix van Monaco. Met die zege op zak was de Italiaan bezig aan misschien wel één van zijn beste seizoenen in de Formule 1.

Tóch kwam er zand in de motor. Na een foutje in de laatste bocht van de Franse Grand Prix, de thuisrace van het team, kon Rubens Barrichello in de laatste bocht Trulli passeren. Vervolgens kreeg hij het aan de stok met teambaas Briatore, waarna hij geen enkel punt meer voor het team wist te scoren en hij daarnaast ook nog het idee had dat men teamgenoot Fernando Alonso structureel voortrok, zo bleek later. Uiteindelijk had het team twee races voor het einde van het seizoen genoeg gezien en vervingen de Fransen hem voor Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997.

Piquet Jr. -> Grosjean [2009]

Eén van de grootste schandalen in de moderne geschiedenis van de Formule 1 is toch wel 'Crashgate 2009'. Hoofdrolspelers: Renault en Nelson Piquet Jr. De Braziliaanse coureur werd als teamgenoot van Fernando Alonso door het team gevraagd om doelbewust te crashen tijdens de Grand Prix van Singapore. De jonge coureur deed dat en de Spanjaard won de race. Uiteindelijk kwam het verhaal aan het licht en was een groot schandaal geboren. Piquet liet later weten op dat moment als jonge coureur immense druk vanuit Briatore en het team gevoeld te hebben en zei dat hij de actie ook uitvoerde om zijn stoeltje te kunnen behouden.

Zonder succes, want na de Grand Prix van Hongarije werd hij op straat gezet ten faveure van Romain Grosjean. Later haalde hij op verschillende momenten hard uit naar Briatore, die volgens hem - net als in het verhaal van Trulli - Alonso zou voortrekken. "Ze verbraken mijn contract en zeiden dat Grosjean mijn plaats zou innemen. Ze behandelden me als een hond. Toen zei ik 'omdat jullie me eruit schoppen als uitschot, denk ik dat we het hier recht moeten zetten. Toen kwam iedereen achter het verhaal, wat voor mij verschrikkelijk was. Het was erg traumatiserend, en dat is het nog steeds, omdat veel mensen oordelen zonder het verhaal te begrijpen." Verder noemde hij Briatore ook nog 'een beul'.

Gasly -> Albon [2019]

Ten slotte nog een beruchte mid-season change uit de koker van Marko. Het gedoemde stoeltje naast Verstappen bij Red Bull leek het grote talent Pierre Gasly in 2019 te veel te worden. De Fransman verzoop naast de Nederlander en reed vaker niet dan wel in de bovenste regionen meet. Daar waar Verstappen twee zeges en een pole position liet noteren, kwam Gasly in het eerste deel van het seizoen niet verder dan een vierde plek.

Aan de andere kant wist Alex Albon uitstekende dingen te vertonen voor het zusterteam van AlphaTauri en daarmee wist de Britse Thai dus een promotie richting de hoofdmacht af te dwingen: een harde klap voor Gasly. Uiteindelijk hield Albon het ook niet al te lang vol op het 'stoeltjeskerkhof' naast Verstappen. Zijn stint in de hoofmacht van Red Bull bleef - mede door een hoop pech - voorlopig beperkt tot slechts anderhalf seizoen.