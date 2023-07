Vincent Bruins

De Grand Prix van Groot-Brittannië was voor McLaren bij uitstek het beste raceweekend van het seizoen tot nu toe. Het team uit Woking sleepte met de tweede plaats van Lando Norris een podium binnen. Daarbij werd Oscar Piastri ook nog vierde, het beste resultaat van zijn nog jonge Formule 1-carrière. Norris waarschuwt echter dat podiums niet de verwachting zijn voor de aankomende wedstrijden.

Norris kwalificeerde zich op de tweede plek voor de race op Silverstone van afgelopen zondag. Toen de lichten op groen gingen, pakte hij de leiding af van Max Verstappen die vanaf pole position vertrok. De 23-jarige uit Bristol wist de eerste plaats voor vier ronden vast te houden, voordat hij de Red Bull weer aan zich voorbij zag gaan. Norris hield Lewis Hamilton achter zich na een herstart en kwam als tweede over de streep om zijn beste resultaat ooit te evenaren. De Safety Car kwam qua timing niet goed uit voor Piastri en de Australische rookie, die als derde was begonnen, verloor het laatste plekje op het podium aan Hamilton.

Bijna de beste auto

"Dit soort circuits stellen ons in staat om goed op de banden te letten," zo wees Norris naar Silverstone tegenover de verzamelde media. "We zijn ontzettend competitief in de hogesnelheidsbochten en we zitten bijna op hetzelfde niveau als wat Red Bull heeft bereikt. En ik zou zelfs durven zeggen dat we in de mediumsnelheidsbochten, zoals bocht 15, Stowe, bijna de beste auto op de grid hebben. In de superhogesnelheidsbochten, zoals bocht 9 [Copse], misschien niet zo, maar dan heb ik het over de kwalificatie. In de race konden we de pace vol blijven houden, terwijl anderen wat terug leken te zakken. Daarom konden we heel goed op de banden letten, zeker omdat ze maar niet oververhit lijken te raken."

Het ligt aan de circuits

"We hebben wel nog steeds een slechte auto, en wanneer ik zeg slecht, dan bedoel ik best wel belabberd in de lagesnelheidsbochten," legde de McLaren-coureur verder uit. "Het is extreem moeilijk om ermee te rijden. Ik voel dat men nu verheugd is en ik accepteer dat, maar we gaan naar een paar circuits toe waarvan ik zeker weet dat mensen dan gaan zeggen: 'Wat hebben jullie nou gedaan? Hoe zijn jullie plotseling zo slecht?' We verbeteren op veel vlakken. Maar het ligt vooral aan de circuits. Dus ik wil niet te opgewonden raken [voor de aankomende Grands Prix]."