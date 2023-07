Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 21:16 - Laatste update: 21:21

Uit meerdere hoeken lijkt toch wel het signaal te komen dat Red Bull Racing tevreden is over de racepace van Sergio Pérez, wel moeten de kwalificaties een stuk beter. Dat realiseert de Mexicaan zichzelf ook en hij vertelt na de race op Silverstone hoe hij dat probleem gaat tackelen.

Afgelopen zondag wist Pérez zich vanaf P15 terug te knokken naar de zesde positie. De Red Bull-coureur gaf na afloop aan dat het toch wel erg lastig was om in te halen. De afgelopen vijf races kende 'Checo' geen goede kwalificaties, waardoor hij altijd een inhaalrace moest inzetten. De RB19 beschikt over de snelheid om wedstrijden te winnen en Pérez gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de beste startplek op zondag heeft.

Het gaat om de details

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, blikt Pérez terug op de matige kwalificatiereeks. "Het gaat om de details die niet altijd kloppen. De auto was ook wat gevoelig de laatste paar races, zeker op zaterdag met weinig brandstof", zo wijst hij naar de oorzaak. Na de race op Silverstone is hij direct in de simulator gekropen om de kwalificatie op orde te krijgen. "Dat is iets waar ik maandag al aan ga werken in de simulator, met het team. We hebben al een aantal ideeën, maar we werken in zo'n klein werkvenster." Toch is hij wel tevreden met de snelheid op zondag. "Het positieve is dat het tempo er wel op zondag is en daar worden de punten uitgedeeld."

Benadering van het raceweekend

Vooral in de benadering van het weekend moet het volgens Pérez anders. "Hoe ik het weekend benader en dan vooral de zaterdag. Dat moeten we gaan uitzoeken. De laatste paar kwalificaties waren er veel veranderlijke omstandigheden en dan komt het neer op de details", zegt Checo. Dr. Helmut Marko, maar ook Christian Horner hebben aangegeven dat Pérez voorlopig wel veilig zit en dat ze aan de slag gaan met zijn kwalificaties. "Dus ik maak me niet te veel zorgen", aldus Pérez.