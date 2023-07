Remy Ramjiawan

Tweevoudig kampioen Max Verstappen is nog volop bezig met zijn actieve racecarrière, maar gaat in gesprek met CNN in op zijn leven na de sport. De Nederlander zal altijd iets in de racerij blijven doen, maar wijst een functie als teambaas in de Formule 1, bij voorbaat al af.

De afgelopen maanden is de Limburger in het nieuws gekomen over het drukke programma, wat hem weleens zou kunnen opbreken. Voorlopig hoeven de fans van de tweevoudig kampioen zich geen zorgen te maken, want met een contract wat hem nog tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbindt, zit het nog wel even goed. Wel heeft de regerend kampioen nog een aantal doelen op zijn bucketlist staan, naast zijn wens om een keertje de 24 uur van Le Mans te rijden.

Passie voor simracen

Als de Red Bull-coureur niet in Milton Keynes is, of aan het racen is in de Formule 1, dan is hij vaak in de simulator thuis te vinden. "Ik heb al een heleboel dingen waar ik mee bezig ben. Ik hou van simracen en sommige mensen denken dat dit slechts een spelletje is, maar dat is het niet. Daar heb ik veel passie voor en ik heb plannen voor de toekomst om dat uit te bouwen", zo legt hij uit. Verstappen komt uit voor Team Redline, maar wil met zijn eigen team (onlangs opgestart) de stap tussen de virtuele wereld en de echte racerij verkleinen. "Misschien wel om simracers over te laten stappen naar de echte racerij, maar dan wel op de goede manier en niet dat halve werk. Dan ben ik benieuwd hoe ver ze gaan komen."

In april maakte Verstappen bekend dat hij met Verstappen.com een eigen team is gestart, niet alleen in de virtuele wereld, maar ook bijvoorbeeld in de Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM). "Dat is al geïntrigeerd in de echte racerij, maar ook in de simwereld. Dus ook daar zijn er een heleboel kansen en mogelijkheden, waar ik op dit moment al mee bezig ben. Hopelijk zien we daar binnen een aantal jaren het resultaat van."

Verstappen als teambaas

De kans is echter heel klein dat de Nederlander in de toekomst als teambaas binnen de Formule 1 te zien is. "Niet in de Formule 1. Er gaat zoveel geld in om. Ik wil niet in de positie zijn om dan die knopen te moeten doorhakken. Ik wil dat het helemaal van mij is en dat ik alles in controle heb. Dat ik de belangrijke beslissingen kan nemen, maar niet in de Formule 1. Je moet namelijk een heleboel reizen en dat heb ik dan al gedaan, maar dan als coureur. Dus dat wil ik zeker niet weer doen als teambaas", aldus de 25-jarige Red Bull-coureur.