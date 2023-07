Remy Ramjiawan

Tweevoudig kampioen Fernando Alonso is nuchter na het toch wel teleurstellende resultaat in Silverstone. De Spanjaard zag dat de nieuwe banden niet helemaal meewerkten, maar vindt ook dat de lay-out van het circuit in Groot-Brittannië, de AMR23 simpelweg niet ligt.

Voor Aston Martin was de race in Groot-Brittannië nog meer een thuisrace, dan voor de andere renstallen. Het team is namelijk op steenworp afstand van het circuit gevestigd, maar een goed resultaat zat er dit weekend niet in. Tijdens de kwalificatie kon Alonso de negende tijd rijden, terwijl Lance Stroll achterbleef in Q2. Tijdens de race was de Canadees betrokken bij enkele opstootjes en moest hij genoegen nemen met P14, terwijl Alonso zichzelf naar P7 wist te rijden. Hoewel er natuurlijk nog steeds punten zijn gepakt, was de verwachting dat Aston Martin een gooi naar het podium kon doen.

Lay-out en nieuwe banden

Tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans, blikt Alonso terug op een toch wel lastige wedstrijd. "Sommige teams hebben specifieke upgrades meegenomen voor dit circuit en de lay-out is gewoon niet zo goed voor ons pakket. Je moet ook niet vergeten dat we dit weekend nieuwe banden hadden", zo wijst hij naar de factoren. McLaren was één van de teams die met updates aankwam en die bleken te werken. De nieuwe compound van Pirelli werd ook op Silverstone geïntroduceerd en blijkbaar is daar nog een heleboel over te leren voor Aston Martin.

Analyseren

Ook in Oostenrijk viel het team wat tegen, maar Alonso wil niet spreken van een neerwaartse spiraal. Hij vergelijkt het dan ook met de verwachting aan het begin van het seizoen. Daar viel het team op, omdat het Red Bull Racing enigszins kon bijhouden. Dat was al boven de verwachting en dat het team nu alsnog punten haalt, vindt Alonso een goed teken. "Dus we moeten gewoon een heleboel gaan analyseren. Al met al hebben we een heel lastig weekend gered en we kijken uit naar Hongarije. Hopelijk kunnen we daar weer terugkomen", aldus Alonso die hoopt op een beter weekend in Boedapest.