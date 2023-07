Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 17:18 - Laatste update: 17:28

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher vermoedt dat het doek al is gevallen voor Nyck de Vries. De Nederlander komt bij AlphaTauri nog niet helemaal uit de verf, al wist hij op Silverstone wel de tijden van zijn teamgenoot te matchen. Schumacher verwacht echter dat de keuze om De Vries te vervangen, allang is gemaakt.

De Vries staat na elf ronden in de Formule 1 steevast op de laatste plaats, samen met Logan Sargeant. Daar waar de Amerikaan zijn eerste echte rookieseizoen doormaakt, wordt er van De Vries toch meer verwacht. De voormalig Formule E-kampioen wist zijn zitje bij AlphaTauri te verdienen door een magistraal optreden tijdens de race op Monza, vorig jaar. Van die glans is in 2023 maar weinig te zien, maar daarbij moet gezegd worden dat de AlphaTauri vermoedelijk wel de minste auto van het veld is.

Keuze is gemaakt

Na de race op Silverstone neemt Schumacher de situatie rondom De Vries door en hij wijst naar flink wat donkere wolken. "De beslissing is genomen, daar ben ik vrij zeker van. Hij deed het goed en het is jammer voor hem dat hij waarschijnlijk niet in Zandvoort kan rijden", zegt Schumacher bij de Duitse tak van Sky Sports F1. Ralf gaat ervan uit dat De Vries na de zomerstop niet meer de teamgenoot van Yuki Tsunoda zal zijn.

'Niets ligt vast'

Over wie dat zitje gaat invullen, daar heeft Schumacher wel een idee over, dat is namelijk Daniel Ricciardo. "[Het is] ook goed voor Daniel Ricciardo en voor het team. AlphaTauri kan wel wat ervaring gebruiken", zo wijst hij naar het voordeel voor de renstal uit Faenza. Toch heeft Ricciardo al eerder aangegeven dat hij echt pas weer in 2024 wil gaan racen en dus houdt Schumacher ook nog een slag om de arm. "Niets ligt vast, maar alles is mogelijk."