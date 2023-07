Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 17:01

Het team van Alpine heeft met Bruno Famin een nieuw gezicht aan de top van het bedrijf staan. De Fransman was al verantwoordelijk voor de motorafdeling van de renstal, maar zal in zijn nieuwe functie direct rapporteren aan CEO Laurent Rossi.

Het seizoen van Alpine is er voorlopig eentje van vallen en opstaan. Nadat Pierre Gasly in Australië zijn teamgenoot en zichzelf uitschakelde, luidde CEO Rossi de noodklok bij het team. Het moest allemaal een stuk beter, zeker gezien het vele geld dat er in het Formule 1-project is gestoken. In Monaco waren er echter weer glimlachen te bespeuren in de pitbox van de Franse renstal, want Esteban Ocon wist de derde plek over de streep te trekken. Toch heeft het team in de wedstrijden erna, weer een anoniemere rol aangenomen.

Artikel gaat verder onder video

Rossi richt zich op andere zaken

Met de aanstelling van Famin is er een tussenpersoon gekomen tussen teambaas Otmar Szafnauer en CEO Rossi. Daar waar de teambaas in eerste instantie direct moest rapporteren aan de CEO, zal hij dat vanaf heden dus moeten gaan doen aan Famin. Rossi is verantwoordelijk voor het hele bedrijf en niet alleen de motorsportactiviteiten. De CEO gaat zich daarom ook meer richten op de verkoopcijfers en Famin zal de autosport de aandacht geven die het nodig heeft. Wel blijft de aangestelde vicepresident ook nog verantwoordelijk voor de power units van Alpine. De wijziging is overigens direct van kracht gegaan.

Today, Alpine announces the appointment of Bruno Famin as VP Alpine Motorsports, to lead Alpine’s activities across all motorsport disciplines.



More info below. #Alpine — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 10, 2023

Successen Famin

Famin werd in 2022 aangenomen bij de Franse renstal, samen met Szafnauer. Beide heren werden verantwoordelijk gemaakt voor de motorafdeling van de renstal, waarbij Szafnaeur het hele Formule 1-team moest leiden. In het verleden was Famin actief bij Peugeot en onder zijn leiding wist het team de 24 uur van Le Mans te winnen, ook werden er drie Dakar-titels behaald.