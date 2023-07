Vincent Bruins

Pierre Gasly zou de eindstreep niet halen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij maakte een verhit gevecht met Lance Stroll mee om de elfde plek wat eindigde in tranen voor de Alpine-coureur. Ze raakten elkaar in Vale en Gasly viel daardoor uit. Ook diens teamgenoot Esteban Ocon zou het zwart-witgeblokt niet zien. Hij viel na negen ronden al uit vanwege een olielekkage.

Vóór de botsing tussen Gasly en Stroll streden ze al om de positie net buiten de punten door Stowe. Stroll haalde daar in buiten de witte lijnen. Hij vond dat hij van de baan was gedrukt en geen kant op kon, maar Gasly was van mening dat de Aston Martin-coureur de plek moest teruggeven. Stroll werd niet bestraft voor het inhalen buiten de baan, maar wel voor het veroorzaken van de botsing. Door een tijdstraf van vijf seconden viel de Canadees na de finish terug van P11 naar P14. Ook kreeg hij twee strafpunten aan zijn broek.

Extreem verwarrend

"Het is gewoon niet eerlijk," ging Gasly bij de verzamelde media, waaronder GPFans, in op de inhaalactie van Stroll. "Heel simpel, track limits. Of je rijdt op de baan of buiten de baan. Rijd je buiten de baan en haal je daar voordeel uit: vijf seconden straf of de plek teruggeven. Zo gebeurt het altijd, net als bij Victor [Martins] vanochtend, dus ik begrijp er niks van," zo wijst de Fransman naar zijn landgenoot en Alpine-junior die ondanks een vijf seconden straf toch de Formule 2-race op zijn naam schreef. "Vorig weekend [in Oostenrijk] kreeg ik nog vijftien seconden straf vanwege track limits. Nu verlies ik een positie aan iemand die buiten de baan ging en dan gebeurt er niks. Dus ik vind het extreem verwarrend wat er momenteel gebeurt."

Leren racen van de FIA

"Als het vanaf nu is toegestaan, prima. Maar dan moet het voor iedereen zijn toegestaan," vervolgde Gasly over inhalen buiten de witte lijnen. "Als je van de baan gaat, dan moet je de positie teruggeven. Zo simpel is het. Als je het hebt geprobeerd en je ziet dat je van de baan bent gegaan, geef gewoon de positie terug. Dat is hoe ik heb leren racen van de FIA. Ik heb in verschillende situaties de prijs moeten betalen. Het is gewoon niet eerlijk dat het niet constant is. Nu stel ik voor de volgende race voor dat iemand inhalen buiten de baan toegestaan is, maar dan zal je zien dat ik toch weer een straf van vijf seconden krijg. Ik snap het gewoon niet."