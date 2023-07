Vincent Bruins

Maandag 10 juli 2023 13:02 - Laatste update: 13:23

Als het aan Toto Wolff ligt, dan zal Mercedes binnenkort volop gaan inzetten op volgend jaar en dus het seizoen van 2023 laten voor wat het is qua ontwikkeling van de auto. De Oostenrijker denkt niet dat de Zilverpijlen een keuze hebben. En of Mercedes nou tweede of derde wordt in de eindstand, maakt hem niet uit. Er is maar één ding dat telt.

Mercedes is het seizoen matig begonnen. Na zes Grands Prix had het slechts één podium gescoord, dankzij de tweede plaats in de chaotische wedstrijd in Melbourne, en lag het derde in het constructeurskampioenschap achter Aston Martin. De Duitse renstal bracht een enorme upgrade naar Monaco en liet daarbij het zero-sidepodconcept links liggen. In Spanje wierp het zijn vruchten af, want Hamilton en George Russell werden tweede en derde, respectievelijk. De eerstgenoemde heeft nog twee P3-resultaten binnengesleept in Canada en op Silverstone. Aston Martin ligt inmiddels 22 punten achter Mercedes. Maar het doel van Mercedes is natuurlijk om het wereldkampioenschap te winnen en Wolff denkt dat het daarom verstandig is om zo snel mogelijk te focussen op volgend jaar.

Artikel gaat verder onder video

Geen wereldkampioenschap dit jaar

"[Een beslissing daarover] nemen we binnenkort. We hebben geen keuze," vertelde de teambaas tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Fundamenteel gezien heeft het geen impact op mij of het team of we nou P2 of P3 worden. Het gaat erom dat we terugkomen en onszelf in staat stellen om het wereldkampioenschap te winnen. En dat gaat dit jaar niet gebeuren. We moeten onze ogen dus gaan richten op volgend jaar en dan, bij alle races die nog gaan komen, leren en ontwikkelen, en ervoor zorgen dat we die stappen vooruit meenemen naar volgend jaar. Maar goed, de reglementen blijven hetzelfde. Dus het is niet zo dat je niets leert van doorgaan met deze auto. Daar moeten we een goede balans in zien te vinden."

OOK INTERESSANT: Hamilton wil 'achterkant' McLaren ook bij Mercedes zien: "Indrukwekkende snelheid"

Diva 2.0

"Er zitten nog een paar kleine stapjes aan te komen," zo doelt Wolff op enkele upgrades voor de W14-bolide die al op de planning stonden. "En je ziet dat als je een tiende of twee à drie vindt, dat het je dan op een andere positie op de startgrid oplevert. Ik dacht ook dat Silverstone, terugblikkend op hoe we het daar in het verleden hebben gedaan, onze beste kans was [om Max Verstappen te verslaan], maar uiteindelijk dus niet. Ik zal er in blijven geloven dat we Max kunnen verslaan. We hebben een geweldige groep mensen en de beste coureurs. We moeten hun gewoon een auto geven die voorspelbaarder is en niet Diva 2.0." Diva was de bijnaam van de W08 uit 2017, toen de Mercedessen plotseling de snelheid niet hadden in Monaco.