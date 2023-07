Lars Leeftink

Maandag 10 juli 2023 11:44 - Laatste update: 11:49

Lewis Hamilton is na het Formule 1-raceweekend in Groot-Brittannië van mening dat Mercedes 'de achterkant' van de McLaren moet gaan bekijken en overnemen om het gat richting Max Verstappen en Red Bull Racing te kunnen verkleinen. Eerder vond Hamilton, en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, dat de McLaren veel lijkt op de RB19 van de regerend wereldkampioen.

Tegenover Sky Sports blikt Hamilton terug op het weekend in Silverstone, zijn thuisrace. Geen zege dit keer, maar wel een podiumplek achter Verstappen en Lando Norris. "Het is absoluut een seizoen met ups en downs geweest, eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar. We hebben nog veel werk te doen. Ik denk dat ik precies weet wat we moeten doen en we moeten een aantal serieuze gesprekken voeren over wat we gaan doen om verder te komen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media zien 'dominator' Verstappen zesde zege op rij boeken: "Pure dominatie"

McLaren snel

Iedereen keek afgelopen zaterdag en zondag op van het tempo waar McLaren in Silverstone mee op de proppen kwam. Norris werd tweede, Oscar Piastri zelfs vierde. Hamilton kon een McLaren verslaan, maar de auto van Norris bleek te snel te zijn. Volgens Hamilton moet Mercedes kijken naar wat McLaren 'gekopieerd' heeft van Red Bull om het gat met het dominante team verder te dichten. De Brit weet ook welk gedeelte van de auto van McLaren hij ook bij Mercedes terug wil zien. "De McLaren is het bewijs van de richting die ze zijn ingeslagen en het is indrukwekkend hoe snel ze waren op hoge snelheid. Er zijn sterke punten die onze auto heeft - vooral de lange runs zijn geweldig. Zodra we de achterkant hebben die zij hebben, zijn we goed op weg. Daar moeten we voor vechten."

Positieve dingen

Wat Hamilton ook zag, wast dat Russell achter hem een prima stint reed op de zachte band. Ook Verstappen reed tijdens de laatste fase van de race op deze band, maar was er niet echt over te spreken. Hamilton zag dat zijn teamgenoot Russell er beter mee om kon gaan. Hamilton houdt zich daar dan ook aan vast. "George [Russell] had echt een geweldige lange stint op de zachte band en ik ook op de mediums. We moeten de goede dingen vasthouden en wat andere dingen toevoegen."