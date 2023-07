Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 07:04

George Russell moet toegeven dat hij toch wel een beetje versteld staat van de snelheid van McLaren. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië leek het team uit Woking over de snelste bolide te beschikken, achter Red Bull Racing.

Russell reed zondagmiddag een aardige race, waarbij hij een flinke knokpartij met Charles Leclerc had. Nadat hij af had gerekend met de Monegask, kwam hij de McLaren van Oscar Piastri tegen, maar die kon hij uiteindelijk niet bijhouden. Het is voor Mercedes een flinke domper, want uitgerekend in het weekend op Silverstone, wilde het team voor een verrassing gaan zorgen.

'Geweldige race van McLaren'

Lewis Hamilton kon op de zachte banden geen weg langs Lando Norris vinden en Russell zat in een soortgelijke positie, maar dan bij Piastri. "De McLarens waren super indrukwekkend. Ze reden een geweldige race", zo deelt hij bij Sky Sports F1 de complimenten uit. Piastri viel net buiten het podium en ook dat vindt Russell jammer voor de jonge Australiër: "Ik heb medelijden met Oscar, want hij reed echt heel goed en ik was super onder de indruk van wat hij dit jaar heeft bereikt. Hij verdiende een [podium]plaats."

'We weten niet echt wat we moeten denken'

Uiteindelijk viel de safety car wat ongelukkig bij Piastri, maar dat gold ook voor Russell. "Helaas werd hij gehinderd door de safety car-timing en ikzelf ook. Uiteindelijk denk ik dat het een relatief goed weekend voor ons was. Ons tempo vergeleken met Ferrari, Aston en Red Bull was waarschijnlijk beter dan we dachten. Die McLarens komen uit het niets. We weten niet echt wat we moeten denken", aldus Russell, die alles nog gaat analyseren.