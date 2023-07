Remy Ramjiawan

Daar waar Max Verstappen de zesde zege op rij wist bij te schrijven, moest Sergio Pérez wederom een inhaalrace inzetten op Silverstone. Teambaas Christian Horner is tevreden over de behaalde P6, maar vindt dat 'Checo' nu wel aan de kwalificaties moet gaan werken.

Pérez kende een dramatische kwalificatie waarin hij in Q1 bleef hangen en dus zondagmiddag als vijftiende van start mocht gaan. Het pas in het rijtje van de afgelopen maanden, waarbij de Mexicaan nu al vijf kwalificaties op rij niet thuis gaf. Over het zitje van Pérez is veel te doen geweest en Daniel Ricciardo heeft onlangs openlijk zijn terugkeer naar Red Bull Racing uitgesproken. Voorlopig is Horner nog tevreden over Pérez, want tijdens de race kon de Mexicaan wel in positieve zin opvallen.

'Slechte reeks verbreken'

Pérez wist weliswaar als zesde over de streep te komen, maar ook dit weekend was het tijdens de kwalificatie weer erg matig. "Hij moet die slechte reeks nu echt gaan verbreken. Hij zal dat ongetwijfeld al in Boedapest doen", zo opent Horner tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans. De taak van 'Checo' is om het constructeurskampioenschap binnen te halen, maar met het puntenaantal van Verstappen alleen al, heeft het team genoeg.

Indrukwekkende race

De matige reeks in de kwalificatie staat volgens Horner verder los van de kwaliteiten van Pérez in de race. "De manier waarop hij racet. Sommige van zijn bewegingen en pogingen om [Carlos] Sainz in te halen, waren erg indrukwekkend. Als je zijn snelheid in de laatste stint zag, dan stond hij er ook goed bij", zo gaat de teambaas verder. Het probleem ligt hem echter op de zaterdag en daar moet de Mexicaan aan werken: "Het is frustrerend voor hem om telkens een inhaalrace te moeten rijden, maar hij moet zijn kwalificatie op zaterdag op orde krijgen en als team gaan we ons best doen om hem daarbij te helpen."