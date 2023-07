Wolff: "Geloof er nog altijd in dat we Max kunnen verslaan"

Remy Ramjiawan

Zondag 9 juli 2023 21:24

Mercedes-teambaas Toto Wolff had van tevoren gehoopt dat er een verrassing in de maak was op Silverstone, maar moet tot de conclusie komen dat niet alleen Red Bull Racing sneller was. Ook McLaren zat er beter bij in Groot-Brittannië, dan de Duitse renstal.

De race op Silverstone was al enkele weken het mikpunt van Mercedes. Op het iconische circuit wilden de Duitsers toeslaan, maar de achterstand op Red Bull Racing is nog steeds erg groot. Daar kwam ook nog McLaren bij, die sinds de upgrades ook de weg omhoog hebben gevonden. Hoewel Lewis Hamilton geen voorstander is om tijdens het seizoen al aan de nieuwe auto te werk, legt Wolff aan de verzamelde pers uit, waaronder GPFans, dat de aandacht nu al naar het 2024-seizoen wordt verlegd.

'Beste groep mensen en beste coureurs bij Mercedes'

Red Bull Racing heeft in Groot-Brittannië de elfde zege op rij gepakt en hoewel de dominantie een feit is, ziet Wolff nog altijd kansen voor zijn eigen team. "Ik geloof er nog altijd in dat we Max kunnen verslaan. We hebben een goede groep met mensen, de beste coureurs. We moeten ze gewoon een auto geven die voorspelbaarder is", zo luidt de doelstelling. McLaren heeft met de gerichte updates en stap naar voren gezet, iets wat Aston Martin eerder dit jaar ook wist te doen. Mercedes heeft in Monaco de nieuwe sidepods geïntroduceerd, maar voorlopig levert dat ook nog niet de overwinningen op.

Aandacht naar volgend jaar

De renstal uit Brackley staat momenteel op de tweede plek in het kampioenschap, maar Wolff neemt alleen genoegen met kampioenschappen. Op de vraag wanneer het team aan de W15 gaat werken, is hij duidelijk: "Ik denk al vrij snel. We hebben geen keuze. P2 en P3, dat doet mij en het team eigenlijk niet zoveel. We willen terugkomen en om de titel strijden en dat gaat dit jaar niet gebeuren. Dus we moeten de aandacht verleggen naar volgend jaar. De aankomende races gaan we veel leren en doorontwikkelen."