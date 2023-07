Jeen Grievink

Zondag 9 juli 2023 17:44 - Laatste update: 17:54

Lewis Hamilton heeft in zijn thuisrace een podiumplek uit het vuur weten te slepen. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij als derde over de streep. Een uitstekend resultaat, want de Brit moest de wedstrijd aanvangen vanaf de zevende positie. Hij was dan ook tevreden met het resultaat.

Hamilton kende absoluut geen eenvoudig weekend op Silverstone, maar wist het resultaat op zondag te maximaliseren. Hij startte de race als zevende, maar wist uiteindelijk als derde over de streep te komen. In de slotfase leek het er - kort na de safety car - nog heel even op dat hij landgenoot Lando Norris kon aanvallen voor de tweede plaats, maar de McLaren-coureur beet knap van zich af en behield zijn positie. Desondanks was Hamilton na afloop tevreden met het behaalde resultaat. Dit verklaarde hij tegenover David Coulthard, die de gridinterviews voor zijn rekening nam vandaag.

Podium kwam niet door mij, maar door fans

Ten overstaan van de volgepakte tribunes op Silverstone gaf Hamilton een terugblik op zijn race. Uiteraard stond hij ook even stil bij alle aanwezige fans. "Ik deed het niet (een podiumplek pakken, red), het publiek heeft het gedaan. Wederom: Silverstone heeft een geweldige show neergezet, met een waanzinnig publiek. Heel erg bedankt voor al jullie support, ik heb die energie gevoeld. Ik wil ook mijn felicitaties overbrengen aan Lando (Norris, red.) en McLaren, waar mijn familie is en waar ik ooit ben begonnen. Om ze dan weer competitief te zien, zo sterk... Ik bedoel, dat ding was waanzinnig door de hoge snelheidsbochten. Ik was echt zo van 'wow!'."

Hamilton wil jongens voor hem te grazen nemen

Hij vervolgt: "Ik kon ze niet bijhouden, maar we hadden een mooi gevecht bij de herstart. De start (aan het begin van de race, red.) was niet echt geweldig voor mij, maar de lange run op de mediums was echt goed, dus ik denk dat dit resultaat echt positief is voor het team om te weten dat we niet zo ver weg zijn. We moeten gewoon blijven pushen en die jongens voor ons te grazen gaan nemen."

Hamilton spreekt dankwoord richting fans

Uiteindelijk sloot hij het interview af met nog maar eens wat woorden voor het aanwezige publiek. "Man, ik hou van deze fans. Het blijft een eer voor mij om jullie allemaal te vertegenwoordigen. We blijven doorgaan met pushen. Heel erg bedankt voor jullie steun, ik hoop dat jullie een mooie dag hebben gehad vandaag en God zegene jullie."